Minister Adamczyk o inwestycjach w regionie: Obwodnice Kruszwicy i Strzelna w przygotowaniu

Osoby, które 15 października chcą głosować przez pełnomocnika, mają czas tylko do piątku (6 października) na zgłoszenie takiego zamiaru do urzędu miasta… Czytaj dalej »

– Chciałem bardzo jasno i wyraźnie powiedzieć, że obwodnica Kruszwicy i Strzelna to inwestycje, które są przygotowywane i mamy nadzieję, że zgodnie z harmonogramem będą realizowane i te wszystkie kamienie milowe zostaną osiągnięte w odpowiednim czasie – podkreślił minister Adamczyk. – W ostatnich latach w tej gminie wykonano inwestycje za ponad 100 milionów złotych w ramach zadań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – dodał wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. – Jeżeli chodzi o same drogi lokalne, ośmiokrotnie większe środki (zostały przeznaczone – przyp.) w naszym województwie w porównaniu do ośmiu lat naszych poprzedników – przyznał minister Łukasz Schreiber. Dodajmy, że z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ostatnim czasie na terenie Kujaw i Pomorza przebudowano i zbudowano 2 tysiące 300 kilometrów dróg.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.