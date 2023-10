Wygodniejsze podróżowanie w Jabłonowie Pomorskim: 21 milionów złotych na remont dworca

2023-10-05, 13:26 Michał Zaręba/Redakcja

Dworzec kolejowy w Jabłonowie Pomorskim przejdzie gruntowny remont. O przyznanej dotacji poinformował burmistrz miasta i gminy Przemysław Górski.

– To jest przełom XIX i XX wieku i tak naprawdę z momentem, kiedy rozpoczęto budowę linii kolejowej, nastąpił rozkwit miasta i gminy Jabłonowa Pomorskiego – dodał Górski.



– Dworzec w Jabłonowie Pomorskim znalazł się na liście podstawowej programu inwestycji dworcowych na kolejne lata. To jest program, w ramach którego w poprzedniej edycji już zostało zrealizowanych kilka dworców. Niektóre jeszcze czekają na realizację. W przypadku Jabłonowa Pomorskiego tym bardziej cieszy fakt, że jest to jeden z siedmiu dworców w naszym województwie, które mają być realizowane w pierwszej kolejności. Dworzec będzie dostosowany do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami – mówiła wicemister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka.



Przewidywany koszt remontu to 21 milionów złotych.