W Toruniu już zagłosowali. Liceum przeprowadziło symulację wyborów [zdjęcia, wideo]

2023-10-05, 11:57 Monika Kaczyńska/Redakcja

Uczniowie z IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu przeprowadzili symulację wyborów. Tym samym chcą do zagłosowania 15 października/fot: Monika Kaczyńska

Jest komisja wyborcza, są stanowiska do głosowania i nawet urna. W IV Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu trwa symulacja wyborów parlamentarnych. Mogą wziąć w niej udział uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Akcja ma zachęcić do wzięcia udziału w głosowaniu 15 października.

– To jest taka symulacja wyborów parlamentarnych, którą robimy, żeby kreować odpowiedzialność obywatelską już od najmłodszych lat. Staramy się robić to wszystko, jak najbardziej realistycznie, żeby można było odwzorowywać taki prawdziwy klimat wyborów – powiedział Gustaw Korecki z klasy III e, członek komisji wyborczej.



Uczniowie nie kryli zadowolenia ze wzięcia udziału w symulacji. – Cieszę się z tego faktu, dobrze jest sprawdzić pogląd młodych ludzi. Spora część tych osób już będzie głosować w następnych wyborach jako osoby pełnoletnie.



– Dobre przedsięwzięcie, że możemy spróbować zagłosować tutaj w szkole. Uważam, że wszyscy, którzy mają możliwość zagłosować, powinni to zrobić – powiedziała jedna z uczennic.



Prawybory potrwają do 14:00. Wyniki zostaną ogłoszone na Facebooku szkoły. Akcję przygotował Samorząd Uczniowski.