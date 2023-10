Wybory już za 10 dni. Zbliża się termin składania istotnych wniosków

2023-10-05, 11:21 Monika Siwak/Redakcja

Wnioski o głosowanie z pełnomocnika można składać do 6 października/fot. Mateusz Opasiński - Praca własna, Wikipedia

Osoby, które 15 października chcą głosować przez pełnomocnika, mają czas tylko do piątku (6 października) na zgłoszenie takiego zamiaru do urzędu miasta lub gminy. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa wyborca z Bydgoszczy składa w Referacie Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Obywatelskich przy ulicy Przyrzecze lub w Biurze Meldunkowym przy ul. Emilii Gierczak.

Jak informują urzędnicy, z tej możliwości – wyznaczenia kogoś do zagłosowania w naszym imieniu – mają osoby po 60. roku życia, z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Za tydzień miną kolejne terminy ważne dla wyborców.



Do 12 października w urzędzie gminy (w Bydgoszczy to Referat Ewidencji Ludności) w miejscu, w którym przebywamy, musimy złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. Wówczas zostaniemy dopisani do listy wyborców na osiedlu, na którym mieszkamy, a zostaniemy skreśleni w miejscu stałego zameldowania. Dopisać się do spisu wyborców w wybranym mieście czy wsi można także przez Profil Zaufany na stronie obywatel.gov.pl.



Jeśli wyjeżdżamy w dniu wyborów i chcemy zagłosować w miejscu tymczasowego pobytu, musimy zgłosić się – już do dowolnego urzędu miasta lub gminy – po zaświadczenie o prawie do głosowania. Z tym dokumentem możemy oddać głos w którymkolwiek lokalu wyborczym na terenie całego kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.



Wnioski o wydanie zaświadczenia składamy do 12 października. W Bydgoszczy w Wydziale Spraw Obywatelskich przy ulicy Przyrzecze lub w Biurze Meldunkowym przy Emilii Gierczak. Zaświadczenia trzeba pilnować – gdy je zgubimy, nie dostaniemy nowego i nigdzie już nie będziemy mogli uczestniczyć w wyborach.



Warto też przed wyborami sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców- zwłaszcza gdy zmieniliśmy ostatnio adres. Do rejestru zawierającego aktualne informacje o miejscu naszego głosowania można zajrzeć przez profil zaufany, e-dowód lub aplikację mObywatel. O dane z CRW można też wystąpić w Urzędzie Miasta do 10 października.



Głosowanie potrwa 15 października od 7:00 do 21:00. W Bydgoszczy kilka lokali przeniesiono w inne miejsce. Dotyczy to komisji na terenie Osiedla Leśnego, Fordonu i Wzgórza Wolności.



Jak informuje Urząd Miasta na swojej stronie internetowej, wyborcy, którzy dotychczas głosowali w Zespole Szkół UKW przy ul. Bośniackiej swoje komisje (nr 132, 133, 135) znajdą w Szkole Podstawowej nr 56 przy ul. Karpackiej 30.



Z kolei komisja nr 54, znajdująca się w MDK nr 5 przy ul. Krysiewiczowej 8, zostanie przeniesiona do SP nr 66 przy ul. gen. Augusta Fieldorfa „Nila” 3.



Zmiany dotyczą również komisji numer 22,23 i 28, które mieściły się dotychczas w VII LO przy ul. 11 Listopada 4, teraz działać będą w SP nr 15 przy ul. Czerkaskiej 8.