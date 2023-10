Zabytki a bliskość Wisły i komunikacja. Prezydent Zaleski o eksponowaniu kompleksu na Bulwarze

Osoby, które 15 października chcą głosować przez pełnomocnika, mają czas tylko do piątku (6 października) na zgłoszenie takiego zamiaru do urzędu miasta… Czytaj dalej »

Prezydent Michał Zaleski przypomina, że odkryte zabytki znajdują się na terenie zalewowym. – Kwestia sposobu udostępnienia obiektów zabytkowych, które setki lat przetrwały pod ziemią – zwracam uwagę, że przy wysokim poziomie Wisły ten teren jest zalany i to nie dlatego, że Wisła w tym miejscu występuje, tylko dlatego, że wody podziemne dokładnie penetrują ten cały teren. Należy się spodziewać, że w miejscach takich jak obecny wykop, będzie wielkie jezioro – mówi. Analizy wymagają także kwestie komunikacyjne. – Ulica Bulwar Filadelfijski obsługuje zespół staromiejski – jak trudno jest pracować i żyć w obszarze zespołu staromiejskiego bez tej ulicy, widać w ostatnich miesiącach. Współczesność jest także ważnym fragmentem życia miasta – podkreśla prezydent Zaleski. O ewentualnym powołaniu Parku Kulturowego może zdecydować Rada Miasta. Petycję podpisał już przewodniczący rady Marcin Czyżniewski. Do tematu wrócimy w popołudniowym reportażu po 16.30.

