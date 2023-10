Maria Mazurkiewicz: Przepisy powinny zobligować sądy do współpracy ze szkołami [Rozmowa dnia]

2023-10-05, 09:56 Michał Jędryka/Redakcja

Maria Mazurkiewicz wspomniała o problemach w szkolnictwie/fot: Facebook/Maria Mazurkiewicz

Jednym z problemów, wymagających rozwiązania w szkolnictwie, jest współpraca systemu oświaty z sądami rodzinnymi – mówiła wicekurator oświaty i kandydatka do Senatu Maria Mazurkiewicz. Zdaniem gościa dzisiejszej „Rozmowy dnia” w Polskim Radiu PiK szkołom najczęściej brakuje informacji zwrotnej z sądu, gdy trafia tam problem dotyczący ucznia.

– W tej chwili szkoły coraz częściej borykają się z różnego rodzaju problemami, wynikającymi z sytuacji domowej. Niegdyś, za naszych czasów, kiedy byliśmy uczniami, jak był problem i szkoła widziała, że dziecko ma jakiś problem, to wychowawca czy pedagog szedł do domu i rozmawiał z rodzicami. Zwłaszcza gdy na przykład dziecko nie chodziło do szkoły. Dzisiaj szkoła nie ma takich kompetencji. To jest ważne, aby przepisy wręcz zobligowały MOPS-y, GOPS-y, sądy, kuratorów sądowych do ścisłej współpracy ze szkołą. Po to, aby pomagać dzieciom w tych wszystkich trudnych, rodzinnych sytuacjach. Z racji wieku nie poradzą sobie samodzielnie – dodała Mazurkiewicz.



Michał Jędryka: Dlaczego Pani kurator z takim doświadczeniem w oświacie, w zawodzie nauczycielskim decyduje się na wejście w politykę?

Czy ta relacja nie jest w dwie strony? Czy to jest tak, że dobre państwo tworzy dobrą szkołę, a może na odwrót?





Powiedziała Pani, że mamy uczniów, którzy urodzili się w czasach, gdzie były już komputery i komórki. Uważają za swój normalny świat, ale czy to nie jest też tak, że nauczyciel jest też po to, żeby pokazać temu uczniowi, że istnieje życie poza komórką i komputerem?





Co trzeba jak najszybciej zmienić w szkołach? Za co pani zabrałaby się jako polityk?