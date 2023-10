Kandydaci Paktu Senackiego: Izba Wyższa jest niezbędna, by prawo było stanowione prawidłowo

2023-10-04, 22:08 Michał Zaręba/Redakcja

Konferencja kandydatów Paktu Senackiego w Toruniu/fot. Michał Zaręba

- Mamy do odegrania wielką role w naprawianiu Rzeczpospolitej - powiedział w Toruniu Marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Przed pomnikiem Mikołaja Kopernika zaprezentowali się dziś kandydaci do Senatu z województwa kujawsko-pomorskiego - zgłoszeni w ramach Paktu Senackiego.

O roli Senatu w mijającej kadencji mówił poseł Tomasz Lenz - walczący o mandat w okręgu 11., obejmującym obszar powiatów chełmińskiego i toruńskiego. - W sytuacji, w której mamy do czynienia z Parlamentem uchwalającym prawo z dnia na dzień, z godziny na godzinę, prawo jest pełne błędów i niedoróbek - to właśnie Senat, izba wyższa jest potrzebna, aby przestrzegać przed tym, by to prawo było stanowione prawidłowo – przekonywał.



Pakt Senacki, polegający na wystawieniu w każdym z okręgów jednego wspólnego kandydata, stworzyły: Koalicja Obywatelska, PSL, Polska 2050 Szymona Hołowni, Nowa Lewica oraz Ruch Samorządowy „Tak! Dla Polski".