Posłanki PO: Polska szkoła jest źle zarządzana, a pensje nauczycieli bardzo niskie

2023-10-04, 20:26 Robert Erdmann/Redakcja

Konferencja posłanek PO Iwony Kozłowskiej i Magdaleny Łośko/fot. Iwona Kozłowska, Facebook

Posłanki PO Iwona Kozłowska oraz Magdalena Łośko skrytykowały w Bydgoszczy obecny system edukacji w Polsce.

Poseł Kozłowska przywołała sondaż Wirtualnej Polski. - W grupie wiekowej między 18 a 29 rokiem życia aż 84 proc. respondentów mówi, że polska szkoła jest zdecydowanie źle zarządzana. Są to oceny bardzo negatywne. W samej Bydgoszczy jeszcze dwa tygodnie temu brakowało ponad 270 nauczycieli różnych specjalności – mówiła.



Poseł Magdalena Łośko wspomniała o niskich zarobkach w szkolnictwie. - Początkujący nauczyciel zarabia zaledwie 3690 zł i jest to o 90 zł więcej niż minimalna pensja – mówiła. - Płaca nauczyciela dyplomowanego – aż 60 proc. nauczycieli spadła od 2015 roku do 2023 roku z 80 proc. średniej krajowej do zaledwie 63 proc. średniej krajowej i wynosi obecnie 4550 zł.



Parlamentarzystki konferencję prasową zorganizowały przed Politechniką Bydgoską.