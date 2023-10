Posłanka Borowiak: Grozi nam zalew imigrantów, tylko referendum to zatrzyma

2023-10-04, 19:30 Marek Ledwosiński/Redakcja

Posłanka PiS-u Joanna Borowiak/fot. Facebook

We Włocławku działacze Prawa i Sprawiedliwości zachęcali mieszkańców do udziału w zbliżającym się referendum.

W ocenie liderki PiS-u we Włocławku - posłanki Joanny Borowiak, referendum może ustrzec przed zalewem nielegalnych imigrantów. - Partia Webera, Tuska i PSL próbuje przepchnąć przez Parlament Europejski pakt migracyjny - przymusową relokację nielegalnych imigrantów – mówiła posłanka. - Jesteśmy przeciwni temu i tylko referendum może zatrzymać te partie. Dlatego wieszamy baner zachęcający do udziału w referendum. Apelujemy do włocławian o wzięcie udziału w referendum - o to, żeby na cztery pytania referendalne odpowiedź była „nie”.



Działacze włocławskiego PiS-u w trakcie konferencji prasowej zawiesili na murze kamienicy przy Kapitulnej baner, zachęcający do udziału w referendum.