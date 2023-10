Remonty dworców w Toruniu i Mogilnie. „Kolej się prężnie rozwija, inaczej niż za rządów PO i PSL"

2023-10-04, 21:00 Monika Kaczyńska/Redakcja

Od lewej: Rafał Zgorzelski i Zbigniew Girzyński podczas spotkania z dziennikarzami w Toruniu/fot. Monika Kaczyńska

- Przez ostatnie lata intensywnie rozwija się infrastruktura kolejowa, która w dużej mierze została zaprzepaszczona za czasu rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego - mówił podczas konferencji przy dworcu w Toruniu Zbigniew Girzyński. Z kolei Marcin Wroński zorganizował konferencję na dworcu w Mogilnie.

Zbigniew Girzyński - poseł Koła Polskie Sprawy, kandydat PiS w wyborach do Sejmu w okręgu toruńskim - razem z Rafałem Zgorzelskim, wiceprezesem PKP - prezentowali postęp remontów dworców kolejowych Toruń Wschodni i Toruń Miasto oraz mówili o komunikacji kolejowej.



- Dziś jeździmy pociągiem - mimo trwających jeszcze remontów na trasie - dwie godziny i 15 minut. To spadnie poniżej dwóch godzin już niedługo – mówił poseł Girzyński. - Nie ma możliwości, żebyśmy samochodem w takim tempie dojechali – mimo, że jedzie się autostradą, ale to jednak zupełnie inny komfort jazdy. To wszystko się dzieje dzięki temu, że kolej się rozwija – dodał. Modernizacje dworców Toruń Wschodni i Toruń Miasto mają się zakończyć w trzecim kwartale 2024 roku.



Zmodernizowany dworzec PKP zyska także Mogilno. - Inwestycja zostanie zrealizowana prawdopodobnie do końca roku - zapewnił w czasie dzisiejszej konferencji prasowej, wiceprezes PKP Rafał Zgorzelski. Przebudowa dworca w Mogilnie to jedna z 9 inwestycji realizowanych przez PKP w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 w województwie kujawsko-pomorskim.