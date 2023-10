Minister Moskwa w Nakle: Przeznaczymy 140 mln zł na odbetonowanie mniejszych miast

2023-10-04, 19:01 Polska Agencja Prasowa/Jolanta Fischer

Od lewej: minister-członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber, minister klimatu i środowiska Anna Moskwa i zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sławomir Mazurek na rynku w Nakle nad Notecią

Startuje program odbetonowania miast liczących do 50 tys., samorządy mogą już składać wnioski na realizację inwestycji do 2 mln zł - powiedziała w środę minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w Nakle nad Notecią.

- Tutaj, na rynku w Nakle, ogłaszamy nowy program NFOŚiGW, jest to program ukierunkowany na odbetonowanie miast do 50 tys. mieszkańców. Chcemy żyć w zielonych przestrzeniach, chcemy oddychać czystym powietrzem, chcemy, żeby jak najwięcej wokół nas było terenów, które oddychają i zatrzymują wodę - mówiła w Nakle minister Moskwa. -To były postulaty z ostatnich miesięcy. Bardzo starannie przeanalizowaliśmy wszystkie postulaty mieszkańców i przygotowaliśmy program odbetonowania miast.



Samorządy już mogą składać wnioski

Minister dodała, że samorządy już mogą składać wnioski do 2 mln zł na obetonowanie przestrzeni, zazielenienie, na uczynienie miast bardziej przyjaznymi. Zaznaczyła, że to przedsięwzięcie wpisuje się w program „Przyjazne osiedle".



Anna Moskwa podkreśliła, że program odbetonowania miast zaczyna się do miejscowości, w których taki problem istnieje. Zaznaczyła, że w prawie 600 miastach odsetek terenów zielonych nie przekracza 3,45 proc., a wszyscy potrzebują takich terenów, aby aktywnie wypoczywać. - Zachęcamy Nakło, zachęcamy inne miasta, żeby składać wnioski. Łączna kwota to 100 mln zł, ale - jak w każdym programie NFOŚiGW - mamy dobre pilotaże, z których wyciągamy wnioski i następnie przeprowadzamy kolejne edycje - zaznaczyła szefowa MKiŚ.



Celem jest więcej terenów zielonych

Obecny na konferencji mister-członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber zwrócił uwagę, że w Nakle nad Notecią już udało się zrealizować wiele projektów w dziedzinie ochrony środowiska m.in. walki ze smogiem. - Dzisiaj trzeba sobie stawiać kolejne zadania, kolejne wyzwania. Więcej terenów zielonych to cel, który przyświeca działaniom władz samorządowych Nakła nad Notecią. Myślenie o ekologii, terenach zielonych, troska o te tereny dziś, w porównaniu do tego, co było 10 lat temu, zmieniło się w sposób radykalny. Zmieniła się świadomość obywateli, nie tylko wielkich miast - powiedział.



Minister zaznaczył, że dzisiaj, jako jeden ze standardów życia, oprócz wyremontowanych dróg, dostępności do żłobków i przedszkoli czy szkół na wysokim poziomie, wymienia się tereny zielone i czyste powietrze.



Dęby dla Nakła

Wiceprezes NFOŚiGW Sławomir Mazurek podkreślił, że Fundusz, wraz z Bankiem Ochrony Środowiska, realizują politykę ochrony środowiska w zakresie finansowania przedsięwzięć podejmowanych przez samorządy i beneficjentów indywidualnych.



- Chcemy, aby samorządy korzystały z naszych środków, aby miasta były coraz bardziej przyjazne ludziom, aby likwidować miejskie wyspy ciepła, przeciwdziałać skutkom ekstremalnych zjawisk, jak nawalne deszcze i susza. Z nowego programu mogą korzystać samorządy, aby pozyskać środki od 50 tys. zł do 2 mln zł. Obecnie wnioski można składać do 31 października, ale jeśli będzie dużo wniosków, to będziemy wydłużać termin. Można uzyskać środki w wysokości 75 proc. wartości inwestycji - podkreślił Mazurek.



Burmistrz Nakła nad Notecią, Sławomir Napierała, zaznaczył, że ogłoszony program odbetonowania miast to wyjście naprzeciw oczekiwaniom samorządowców, którzy wiedzą, jak rozwiązywać problemy, ale zawsze brakuje na to pieniędzy. Ministrowie Moskwa i Schreiber przekazali władzom Nakła nad Notecią 12 donic z małymi dębami do posadzenia w mieście.