Minister Czarnek podczas inauguracji: Politechnika Bydgoska rozwija się bardzo dynamicznie

2023-10-04, 15:44 Polska Agencja Prasowa/Robert Erdmann

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2023/2024 na Politechnice Bydgoskiej/fot. Tytus Żmijewski/PAP

- Pracownicy uczelni wyższych od stycznia otrzymają 20-procentowe podwyżki - zapowiedział podczas inauguracji nowego roku akademickiego na Politechnice Bydgoskiej minister nauki i edukacji prof. Przemysław Czarnek. Poinformował też, że sprawy powołania kierunku lekarskiego są na ostatniej prostej.

Szef MEiN uczestniczył w inauguracji roku akademickiego na Politechnice Bydgoskiej, połączonej z otwarciem Akademickiego Centrum Sportu. Minister zaznaczył, że rektor Politechniki - prof. Marek Adamski jest wizjonerem, a doprowadzenie do przekształcenia przed dwoma laty Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Politechnikę Bydgoską było strzałem w „dziesiątkę".



Rektor jest wizjonerem

- Rektor działa na wszystkich płaszczyznach, na których trzeba działać w tego rodzaju uczelniach. Zadbał, żeby kadra pracowała w sposób wytężony i osiągała znakomite wyniki - mówił minister Czarnek. - Tu jest wszystko. Najpierw działalność naukowo-dydaktyczna, która przyczyniła się o znakomitych wyników ewaluacyjnych, a przy okazji wizja rozwoju, także infrastrukturalnego. Powstał budynek dydaktyczny z wyjątkową aulą z czterema „nawami", jeśli chodzi o widownię i sceną w środku. Gdy powiedziano mi, że brakuje akademickiego centrum sportu podjąłem decyzję o przeznaczeniu na ten cel 29,5 mln zł. Rząd zainwestował pieniądze w znakomity obiekt - dodał.



Szef resortu edukacji zwrócił uwagę, że w projekcie budżetu państwa, który przyjął rząd kilka dni temu jest blisko 3 mld zł więcej na naukę i szkolnictwo, niż było jeszcze w zeszłym roku. Zaznaczył, że w budżecie państwa, który zakłada po stronie przychodów aż 684 mld zł - ponad 390 mld zł więcej niż poprzednicy zostawili w 2015 r., przewidziano duże zwiększenie nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe o 1 stycznia 2024 r. Dodał, że uwzględniono podwyżkę minimalnych wynagrodzeń dla wszystkich grup nauczycieli akademickich o około 20 proc.



Czarnek zapowiedział też, że za kilka dni, po posiedzeniu Państwowej Komisji Akredytacyjnej, wyda decyzję o utworzeniu na Politechnice Bydgoskiej kierunku lekarskiego od początku przyszłego roku akademickiego.



„Bezrobocia dziś praktycznie nie ma"

Minister-członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber w swoim wystąpieniu przyznał, że Politechnika Bydgoska rzeczywiście ma odważnego rektora i odważne władze uczelniane, które podejmują trudne wyzwania, jak budowa nowych obiektów czy starania o utworzenie kierunku lekarskiego. Podkreślił, że obecnie studenci mają lepsze perspektywy zatrudnienia, niż kiedy on sam kończył studia.



- Pamiętam, jak co trzeci mój kolega nie mógł znaleźć pracy w Bydgoszczy, a dziś bezrobocie jest nieco ponad 2 proc., czyli praktycznie go nie ma. Do 26. roku życia mamy zerowy PIT. Luka płacowa na tych samych stanowiskach pomiędzy kobietami i mężczyznami w Polsce jest jedną z najniższych w Unii Europejskiej. Jesteśmy po tym względem o wiele dalej niż Niemcy czy Francja. Wreszcie kwota wolna od podatku jest 10 razy wyższa niż była - powiedział minister.



Listy od prezydenta i premiera

Z okazji inauguracji roku akademickiego okolicznościowe listy do społeczności uczelni skierowali prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. „Z nowymi siłami podejmujecie państwo zgromadzenia, przetwarzania i przekazywania wiedzy, czyli umacniania jednego z głównych fundamentów Rzeczypospolitej i naszej europejskiej wspólnoty, a w szerszej perspektywie także całej ludzkości. Niech owocny udział w pełnieniu tej misji będzie dla każdego z państwa źródłem satysfakcji i osobistego spełnienia" - napisał w liście prezydent (list odczytał szef jego Gabinetu Politycznego Paweł Szrot).



Premier Mateusz Morawiecki, w liście odczytanym przez ministra Schreibera, życzył studentom i kadrze uczelni, „aby czas spędzony na Politechnice Bydgoskiej był czasem spełnienia ambicji, badawczych pasji oraz wykorzystywania szans, które niesie nam przyszłość z korzyścią dla dobra wspólnego".



Akademickie Centrum Sportu

Budowa Akademickiego Centrum Sportu rozpoczęła się na początku 2022 roku. Powstał obiekt o powierzchni ponad 4000 tys. m kw., którego główną częścią jest hala z boiskami do koszykówki, siatkówki i futsalu oraz trybuną dla 400 osób. W Centrum znajduje się także ścianka wspinaczkowa, siłownia klasyczna i sala do treningów związanych z trójbojem siłowym. Obiekt dysponuje również wielofunkcyjną salą do fitnessu, zajęć tanecznych czy rehabilitacji ruchowej, sauną oraz nowocześnie wyposażonym zapleczem trenerskim i techniczno-magazynowym.



Uczenia planuje jeszcze w tym roku rozpocząć budowę drugiego etapu Centrum. Na otwartej przestrzeni powstanie boisko do piłki nożnej, strefa lekkoatletyczna i boiska do koszykówki i siatkówki plażowej. Docelowo przewidziano również korty tenisowe i strzelnicę.