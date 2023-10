Stowarzyszenia patriotyczne z Bydgoszczy poparły PiS. „Oni są po prostu wiarygodni”

2023-10-04, 16:29 Monika Siwak/Redakcja

Na konferencji obecna była kandydująca do Sejmu z listy PiS radna Rady Miasta Bydgoszczy Grażyna Szabelska (pierwsza od lewej)/fot. Monika Siwak

Bydgoskie Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w PRL „Przymierze” i „Idee Solidarności 1980–1989” zachęcają do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. Podczas spotkania z mediami wyraziły poparcie dla tej partii.

– Apelujemy do wszystkich, którzy mają w sercu dobro naszej ojczyzny, którym zależy na dalszym jej rozwoju i pomyślności, aby poszli do urn wyborczych i oddali swój głos na partię, która tak wiele zrobiła i dalej przyrzeka zrobić dla Polaków i dla Polski, czyli na Prawo i Sprawiedliwość. Oni są po prostu wiarygodni – mówił prezes „Przymierza” Jan Raczycki.



– Polski rząd może dać swoim obywatelom bardzo dużo. Nam się żyje dobrze. Jest lepiej, spokojniej, bezpieczniej – wskazała prezes Stowarzyszenia „Idee Solidarności 1980–89” Barbara Wojciechowska.



– To poparcie oznacza, że jesteśmy wiarygodnym partnerem dla dalszych działań na rzecz rozwoju naszego państwa, i za to dziękuję – powiedziała obecna na konferencji kandydująca do Sejmu z listy PiS radna Rady Miasta Bydgoszczy Grażyna Szabelska.



Więcej w relacji Moniki Siwak.