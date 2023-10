Prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie płyt na bydgoskim Starym Rynku

– W uzasadnieniu jednoznacznie wskazano, że zastosowane płyty granitowe spełniają wymagania Polskiej Normy, zostały prawidłowo wprowadzone do obrotu na terenie Polski oraz mogły być wykorzystane w rewitalizacji Starego Rynku – czytamy w komunikacie ZDMiKP. – Prokuratura wskazuje również w postanowieniach końcowych, że prace wykonane na płycie Rynku, są objęte gwarancją, a wykonawca przeprowadził prace naprawcze na swój koszt zarówno przy wymianie fug, jak i czyszczeniu płyt granitowych – dodaje Zarząd. Przypomnijmy: problemem są zabrudzenia na kamiennej nawierzchni Starego Rynku, których nie sposób doczyścić. Według Najwyższej Izby Kontroli w czasie przebudowy płyty Starego Rynku popełniono poważne błędy dotyczącego spraw technicznych i nadzoru. Według NIK dokumentację projektową odebrano bez uwag, mimo że przyjęto w niej błędny sposób spoinowania płyt kamiennych, i to właśnie ten błąd może być przyczyną zabrudzeń. Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości poinformował w tej sprawie Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Prokuraturę Krajową. Postępowanie trafiło do słupskiej prokuratury. Z plamami i zaciekami na Miasto walczy od zakończenia rewitalizacji. Płyty były czyszczone, fugi wymieniono, ale efekt wciąż nie jest w pełni zadowalający.

