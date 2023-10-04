Безкоштовні саджанці, нелегальні шукачі скарбів, автомобільна злочинність

2023-10-04, 12:11 Pavlo Podkopaiev/Redakcja

У вівторок у всіх лісництвах країни можна було безкоштовно отримати саджанці дерев і кущів/fot: Monika Kaczyńska, archiwum

Майже мільйон саджанців очікують на свій час, працівники парку зловили двох „авантюристів”, затриманий біля Влоцлавка може бути членом злочинної організації.

У вівторок у всіх лісництвах країни можна було безкоштовно отримати саджанці дерев і кущів, в якості стимулу висаджувати дерева. Наступного року державні ліси Польщі як інституція відзначатимуть 100-річчя. З цієї нагоди відбувається велика національна посадка дерев. Лісівники підготували мільйон саджанців.



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