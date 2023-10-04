Безкоштовні саджанці, нелегальні шукачі скарбів, автомобільна злочинність

2023-10-04, 12:11  Pavlo Podkopaiev/Redakcja
У вівторок у всіх лісництвах країни можна було безкоштовно отримати саджанці дерев і кущів/fot: Monika Kaczyńska, archiwum

У вівторок у всіх лісництвах країни можна було безкоштовно отримати саджанці дерев і кущів/fot: Monika Kaczyńska, archiwum

Майже мільйон саджанців очікують на свій час, працівники парку зловили двох „авантюристів”, затриманий біля Влоцлавка може бути членом злочинної організації.

У вівторок у всіх лісництвах країни можна було безкоштовно отримати саджанці дерев і кущів, в якості стимулу висаджувати дерева. Наступного року державні ліси Польщі як інституція відзначатимуть 100-річчя. З цієї нагоди відбувається велика національна посадка дерев. Лісівники підготували мільйон саджанців.

Без дозволу шукали приховані пам'ятники - тепер їм загрожує до 2 років в'язниці. Співробітники Вдецького ландшафтного парку зловили шукачів скарбів на гарячому в районі 2000-літнього поселення. Чоловіків 39 та 41 років передали поліції.

Чоловік, який не зупинився для поліцейської перевірки в Ковалі поблизу Влоцлавка, може бути пов’язаний з автомобільною злочинністю. У суботу 40-річний чоловік на своїй машині протаранив поліцейську автівку, а потім утік пішки. Його заарештували в неділю. У його машині знайшли багато номерних знаків невідомого походження.

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