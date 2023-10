Arkadiusz Fajok kandydatem na prezydenta Inowrocławia. Stawia na budżet obywatelski

2023-10-03, 20:33 Marcin Glapiak/Redakcja

Arkadiusz Fajok wyraził chęć wystartowania w przyszłorocznych wyborach na prezydenta Inowrocławia/fot: Facebok/Arkadiusz Fajok, zrzut ekranu

Po pierwsze: budżet obywatelski – powiedział na konferencji prasowej Arkadiusz Fajok, czyli pierwszy kandydat na prezydenta Inowrocławia, który chce się ubiegać o to stanowisko w przyszłorocznych wyborach samorządowych.

– Silny budżet obywatelski, tutaj chcemy oprzeć swoje działania, aby zaktywizować naszych mieszkańców i dać im trochę możliwości wyboru, żeby mieli realny wpływ na to, co dzieje się w Inowrocławiu. Będę chciał rozmawiać z mieszkańcami o ich potrzebach, problemach i oczywiście aktywnie ich wspierać, bo uważam, że ostatnio tego bardzo brakuje. Drugim obszarem, gdzie jestem bezpośrednio związany, to chciałbym, aby po wielu latach przerwy do szkół podstawowych wróciły klasy sportowe i to od pierwszych klas. Przede wszystkim chodzi tutaj o pracę u podstaw – wymieniał Arkadiusz Fajok.



Kandydat na prezydenta Inowrocławia wyraził też swój sprzeciw wobec budowy spalarni odpadów Inowrocławiu. Zapewnił także, że jako prezydent miasta zrobi wszystko, aby kluby osiedlowe wróciły do Inowrocławia.