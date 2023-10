Nowe pojazdy i agregaty dla strażaków z regionu. „Ostatnie lata są wyjątkowo dobre” [zdjęcia]

2023-10-03, 21:22 Katarzyna Bogucka/Redakcja

Strażacy z Kujaw i Pomorza otrzymali kolejne pojazdy i nowy sprzęt o wartości blisko 8 milionów złotych/fot: Katarzyna Bogucka

Pięć specjalistycznych samochodów i 26 agregatów prądotwórczych dla kujawsko-pomorskich strażaków przekazano uroczyście w bydgoskiej remizie przy ul. Pomorskiej.

Agregaty są na wagę złota, co choćby pokazała wielka awaria prądu po wichurze nad Borami Tucholskimi, a samochody w tej formacji trzeba wymieniać co jakiś czas.



– Osiem pojazdów pożarniczych, dwa pojazdy średnie, które trafią do Komendy Powiatowej w Nakle i Komendy Miejskiej w Bydgoszczy oraz trzy pojazdy ze zwiększoną funkcją Caps, czyli funkcją piany sprężonej. Trafią również trzy pojazdy na podwoziu 4x4 do Komendy Miejskiej w Bydgoszczy, Inowrocławiu i w Nakle. To są pojazdy ze zwiększonym potencjałem ratownictwa Drogowego, w pełni wyposażone – wymieniał nadbrygadier Jacek Kaczmarek, komendant wojewódzki PSP.



– kolejny sprzęt dla kujawsko-pomorskich strażaków, tym razem zawodowych. Państwowa Straż Pożarna pozyskała w ramach projektu ze środków unijnych prawie osiem milionów złotych. Generalnie ostatnie lata dla Państwowej Straży Pożarnej są wyjątkowo dobre, wiele inwestycji infrastrukturalnych, ale też i sprzęt, właśnie wiele samochodów, przeszło sto, trafiło na Kujawy i Pomorze w ostatnich ośmiu latach – mówił Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski.



Strażacy przypomnieli także o akcji „Bitwa o remizy”. To kampania zachęcająca do udziału w wyborach. Gmina powiatu ziemskiego, która wykaże się najwyższą frekwencją, dostanie milion złotych na strażackie inwestycje.