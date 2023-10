„Wieczność – to miłość od razu, na zawsze” Duchowni pożegnali ks. Bronisława Kaczmarka [zdjęcia, wideo]

2023-10-03, 19:31 Redakcja/Diecezja Bydgoska

Rodzina, blisko 150 kapłanów i bydgoscy wierni wzięli udział w pogrzebie ks. prałata Bronisława Kaczmarka/fot: Facebook/Diecezja Bydgoska/Marcin Jarzembowski

Rodzina, wierni i duchowni pożegnali ks. prałata Bronisława Kaczmarka, wikariusza generalnego diecezji bydgoskiej i proboszcza parafii Świętej Trójcy w Bydgoszczy. Homilię wygłosił arcybiskup Wojciech Polak, Prymas Polski, a uroczystości przewodniczył ordynariusz bydgoski, bp Krzysztof Włodarczyk.

– Były krzyż, choroba i cierpienie, zawierzenie Chrystusowi. A dziś wieczność – to miłość od razu, już na zawsze nie na chwilę – mówił ze wzruszeniem podczas homilii abp Wojciech Polak. Prymas Polski nawiązał do wydania czerwcowego numeru „Miesięcznika Kościelnego”, w którym parafianie z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa proboszcza, dziękowali za „jego dobroć, miłość, cierpliwość, życzliwy uśmiech”.



Jak podkreślał, uroczystości pogrzebowe to również okazja do modlitwy o nowe i święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. – Ksiądz Bronisław sam kiedyś zauważył, że „kapłaństwo, do którego zostaliśmy wezwani, jest służbą Panu Bogu i ludziom. Wierni natomiast mają sobie uświadomić, że brak księdza jest wielką luką, której nie da się zapełnić”. Patrząc dziś na jego trumnę, widzimy i odczuwamy ten brak. Wiemy jednak, że w naszej wędrówce wiary Pan nas nigdy nie zostawi i nie opuści – powiedział.



– Do końca zachował pogodę ducha i nadzieję – dodał bp Krzysztof Włodarczyk, wspominając wizytę i ostatnie pożegnanie z cierpiącym kapłanem. Przypomniał również obietnicę Jezusa. – „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie (…). Wierzysz w to?” Naszą odpowiedzią, tym „wierzę”, jest zgromadzenie eucharystyczne – podkreślił.



W Mszy św. wzięli udział także biskup włocławski Krzysztof Wętkowski, biskup pomocniczy z Gniezna Radosław Orchowicz i kanclerz bydgoskiej kurii, ks. prałat Grzegorz Nowak, który dziękował za modlitwę w imieniu brata zmarłego – ks. prałata Leszka Kaczmarka.



Bronisław Kaczmarek urodził się 12 sierpnia 1949 roku we Wrześni. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego wstąpił w 1967 roku do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 9 czerwca 1973 roku z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego.



Był wikariuszem w: Strzałkowie (św. Doroty), Bydgoszczy (Niepokalanego Poczęcia NMP), Gnieźnie (katedrze), Bydgoszczy (św. Marcina i Mikołaja – farze, pełniąc funkcję sekretarza bp. Jana Wiktora Nowaka), a od 2 marca 1996 roku proboszczem parafii Świętej Trójcy w Bydgoszczy. Zmarł 29 września po długiej i ciężkiej chorobie.



– Jego umiłowanym miejscem był konfesjonał, a słowa, z którymi szedł przez kapłańskie życie, brzmiały: „Oto idę, abym spełniał Twoją wolę” – podkreśliła Diecezja Bydgoska.