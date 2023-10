UKW uroczyście rozpoczął nowy rok akademicki. Czy to okres nowych wyzwań? [zdjęcia, wideo]

2023-10-03, 19:46 Marta Kocoń/Redakcja

Społeczność Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zainaugurowała rok akademicki 2023/2024/fot: Marta Kocoń

Dokończenie inwestycji, w tym otwarcie siedziby szkoły ISOB, czyli Międzynarodowej Szkoły w Bydgoszczy, potocznie nazywanej szkołą NATO, czy dokończenie rewitalizacji Ogrodu Botanicznego – to niektóre wydarzenia, jakie wkrótce czekają społeczność Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W Collegium Copernicanum uczelnia uroczyście rozpoczęła nowy rok akademicki.

– Rok po roku mamy tendencję wzrostową. W tym roku ogólnie rzecz biorąc, będziemy mieli na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia około ponad 2700 przyjętych osób, ale do tego dochodzi jeszcze ponad 600 osób na studiach niestacjonarnych, co daje nam razem pierwszy rok w liczbie ponad 3300 studentów – powiedział rektor uczelni, prof. Jacek Woźny.



– To naprawdę jest informacja pozytywna, szczególnie w kontekście innych tendencji ogólnopolskich. Uczelnie mają problemy ze studentami, my natomiast zaczynamy martwić się salami, tak jak to było dwie dekady temu. Wtedy było zbyt mało sal w stosunku do liczby studentów. Myślę, że cieszy nas to – dodał.



Wśród niektórych nowych studentów nie brakowało entuzjazmu. – Wybrałam pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną. Dużo znajomych polecało mi tę uczelnię i spodobała mi się.



Podczas inauguracji odbyła się immatrykulacja, czyli uroczyste przyjęcie studentów I roku do społeczności akademickiej. Wręczono też nagrody i wyróżnienia pracownikom oraz studentom UKW.