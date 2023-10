Lewica w Bydgoszczy: Zmiany klimatyczne to jedno z największych wyzwań

2023-10-03, 18:56 Monika Siwak/Redakcja

Bydgoska Lewica zaprezentowała plan, który ma chronić lasy i walczyć ze zmianami klimatycznymi/fot: Monika Siwak

Bydgoscy kandydaci do Sejmu z listy Lewicy przedstawili w Parku Kazimierza „Zielony Ład” – proponowany przez nich program, który ma zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo w dobie kryzysu klimatycznego.

Działacze mówili m.in. o konieczności nadzoru nad lasami, a także pozostawiania w miastach terenów zielonych, umożliwiających zdrowsze oddychanie oraz zatrzymywanie wody.



– Zmiany klimatyczne, których właśnie doświadczamy, to jedno z największych wyzwań. Musimy się uniezależnić od paliw kopalnych i postawić na odnawialne źródła energii oraz czystą energię jądrową. Wprowadzić system kaucyjny, żeby zmniejszyć ilość odpadów w naszej gospodarce, jak i zwiększyć liczbę parków narodowych w naszym kraju, żeby chronić naszą bioróżnorodność oraz co najważniejsze, skończyć w końcu z rabunkową gospodarką leśną – wymienia Adam Hoffman.



– Dziewięć lat temu nie dało się przejść z jednej części Fordonu do drugiej, żeby nie iść przez jakiś lasek. Niestety teraz jest zupełnie, lasy są wyrzynane, 75% ludzi w Polsce mówi, że wycinki powinno się ograniczać – zaznaczyła Karolina Kozłowska.



Sposoby dbania o środowisko omówili także współprzewodniczący Nowej Lewicy w Bydgoszczy Michał Wysocki, Renata Biernacka i Alicja Wojtyna-Jodko. Wspominali m.in. o konieczności uszczelnienia granic kraju przed wwożeniem toksycznych śmieci.



Politycy Lewicy wraz z organizacjami na rzecz środowiska podpisali „Manifest Leśny” , w którym domagają się m.in. wyłączenia co najmniej 20 procent lasów z użytkowania gospodarczego oraz zrównania pensji leśników i pracowników parków narodowych.