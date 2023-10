Działacze z Inowrocławia zaprezentowali „piątkę Konfederacji”

2023-10-03, 16:25 Marcin Glapiak/Redakcja

Marcin Sypniewski wziął udział w prezentacji kandydatów Konfederacji z powiatu inowrocławskiego/fot. Sława Skibińska-Dmitruk, archiwum

Konfederacja przedstawiła swoich kandydatów do Sejmu i Senatu z powiatu inowrocławskiego. W konferencji wziął udział Marcin Sypniewski, „jedynka” listy z okręgu bydgoskiego.

– Chcemy, żeby podatki były niskie i proste, żeby można było taniej budować mieszkania. Dodatkowo chcemy, żeby skończyć z rozdawnictwem – powiedział Sypniewski.



– Piątka Konfederacji to: proste i niskie podatki, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, mieszkania i domy tańsze o 30 procent, gotówka chroniona Konstytucją, zero socjalu dla Ukraińców. Jeśli zgadzasz się ze mną, chociaż w trzech punktach, to mamy ogromny sukces, bo zgadzamy się w połowie – przekonywał Łukasz Biernacki, przedsiębiorca z Inowrocławia.



– Proszę, wybierzcie Konfederację, a my zrobimy swoje, żeby ten kraj po prostu się zmienił – podkreślił Dariusz Stasiak.



Swoją kandydaturę w czasie konferencji przedstawił też Radosław Siekierka, radny Pakości i inowrocławianin Jarosław Latawiec.