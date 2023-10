Ułatwi diagnostykę i skróci pobyt pacjentów. Toruński szpital ma dwa nowe rezonanse

- Przeprowadzimy ratownicze badania archeologiczne na obszarze od Bramy Klasztornej do obecnie prowadzonych badań w kompleksie św. Ducha, a na wschód do ściany… Czytaj dalej »

- W sumie mamy już teraz cztery rezonanse - przypomina dyrektor szpitala Sylwia Sobczak. - Jeden jest jeszcze w dziecięcym - co prawda jest głównie dedykowany dla dzieci, ale ponieważ mieliśmy tutaj tylko jeden, często pacjenci neurologiczni byli przysyłani do szpitala popołudniami, żeby mieć szybszą diagnostykę. Nowy sprzęt z pewnością ułatwi diagnostykę w naszym szpitalu i skróci pobyt i hospitalizację pacjentów. - Takie aparaty pozwalają nam dokładniej badać mózgowie, wykonywać rezonans prostaty, dokładnie oceniać stawy. Ze względu na to, że jest tam wyższe pole magnetyczne, obrazy są bardziej dokładne – wyjaśnia Tomasz Przybylski, kierownik zakładu diagnostyki obrazowej. Wybudowanie pawilonu wraz z zakupem sprzętu kosztowało 15 mln zł. . - Kończmy w ten sposób realizację rozbudowy szpitala - gigantycznego projektu. Po wielu latach, ale z dobrym efektem. Niech ta nowoczesna pracownia diagnostyczna dobrze służy pacjentom – mówił podczas otwarcia marszałek Piotr Całbecki. Budowa nowego kompleksu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu była najważniejszą kujawsko-pomorską inwestycją ostatnich lat w służbie zdrowia (kosztowała 560 mln zł, w tym 200 mln zł na sprzęt medyczny). Łączna powierzchnia nowych budynków ma 60 tysięcy metrów kwadratowych (przed inwestycją cały kompleks miał 14 tys. metrów kwadratowych powierzchni).

