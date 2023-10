Odkryli średniowieczną drogę do kościoła? Będą nowe badania archeologiczne w Toruniu

2023-10-03, 14:00 Polska Agencja Prasowa/Michał Zaręba

- Przeprowadzimy ratownicze badania archeologiczne na obszarze od Bramy Klasztornej do obecnie prowadzonych badań w kompleksie św. Ducha, a na wschód do ściany Koszar Racławickich — powiedział we wtorek wojewódzki konserwator zabytków Sambor Gawiński. W tym miejscu prace budowlane zostały wstrzymane.

W poniedziałek koparka natknęła się najprawdopodobniej na średniowieczny bruk, który prowadził do kościoła św. Ducha. - Wczoraj odkryliśmy mierzwę średniowieczną. Pod nią są ślady bruku — prawdopodobnie drogi prowadzącej do kościoła św. Ducha – mówi konserwator. - W związku z tym odkryciem i planowanym jeszcze jednym wkopem pod kolejną komorę ściekową, której lokalizacja prawdopodobnie pokrywa się z murami prezbiterium kościoła św. Ducha, bo tak wynika z przekazów, które mamy do dyspozycji, wstrzymujemy prace na obszarze od Bramy Klasztornej do obecnie prowadzonych wykopalisk archeologicznych, a na wschód do wschodniej ściany Koszar Racławickich.



Sambor Gawiński dodał, że ten teren na mocy jego decyzji będzie poddany ratowniczym badaniom archeologicznym. Wyłonienie wykonawcy badań jest w gestii inwestora, czyli miasta Toruń, które prowadzi modernizację Bulwaru Filadelfijskiego. - Zamierzam niezwłocznie porozmawiać z inwestorem - zapowiedział Gawiński. Zakreślony obszar dodatkowych badań jest większy od obszaru, prowadzonych obecnie przez firmę archeologiczną państwa Alagierskich badań w południowej części kompleksu św. Ducha i na terenie bliżej Wisły.



- Otrzymaliśmy informację o wstrzymaniu prac. Dostosowaliśmy się do zaleceń i wniosku wojewódzkiego konserwatora zabytków - informuje Sławomir Wiśniewski, dyrektor wydziału inwestycji i remontów w Urzędzie Miasta.



Nowe odkrycie nagłośnili dziennikarze Tomasz Więcławski i Jacek Kiełpiński. Decyzja WKZ jest zbieżna z apelami, które od wielu dni artykułują toruńscy społecznicy i część środowiska akademickiego. Chcą oni rzetelnych badań na terenie kompleksu św. Ducha, a później utworzenia tam Parku Kulturowego.