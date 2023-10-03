120 - річчя бібліотеки, сучасний паркінг у Свєці, контрабанда у Влоцлавку

2023-10-03, 12:59  Redakcja
Воєводська міська публічна бібліотека в Бидгощі цього року святкує 120-річчя/fot. Томаш Чахоровський для УМ

Воєводська міська публічна бібліотека в Бидгощі цього року святкує 120-річчя/fot. Томаш Чахоровський для УМ

Воєводська бібліотека святкує ювілей, у Свєці водіям тепер легше платити за паркінг, а у Влоцлавку вилучено контрабанду сигарет.

Воєводська міська публічна бібліотека в Бидгощі цього року святкує 120-річчя. Святкування ювілею відбулося у понеділок у Камерному театрі. Були нагороджені працівники, а також нагороджено найвідданіших читачів.

У центрі Свєці встановлено сучасну систему збору плати за паркування. Водіям більше не потрібно розміщувати квитки за лобовим склом автомобіля, достатньо лише ввести реєстраційний номер автомобіля під час оплати, і система його запам’ятає. Також можна дистанційно продовжити час паркування та оплатити паркування телефоном, бліком або карткою.

Поліцейські з Влоцлавка зупинили контрабанду великої партії нелегальних сигарет. Контрабанду виявили випадково. На трасі А1 ДАІ помітив вантажівку, яка їде незвичайно. Водій постійно змінював смугу та небезпечно обганяв. Після зупинки та обшуку вантажівки виявилося, що серед вантажу меблів був заборонений товар – загалом 30 тисяч пачок сигарет без польських акцизних марок, що загрожує високим штрафом.

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