Jarosław Wenderlich: Przygotowują kolejne ataki na św. Jana Pawła II, trzeba Go obronić!

2023-10-03, 12:32 Robert Erdmann/Redakcja

Bydgoscy radni PiS konferencję zorganizowali przed szkołą-pomnikiem Jana Pawła II w Bydgoszczy/fot. Jarosław Wenderlich - wiceminister w Kancelarii Premiera, Facebook

Bydgoscy radni PiS apelują do władz miasta, aby stanęły w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II – Honorowego Obywatela Bydgoszczy.

Jak mówił wiceminister Jarosław Wenderlich, przewodniczący klubu radnych PiS – powołując się na słowa premiera Mateusza Morawieckiego – przygotowywane są kolejne ataki na świętego Papieża-Polaka. Przypominał, że w Bydgoszczy przeprowadzono już wcześniej sondaż, dotyczący ewentualnego wykreślenia imienia Jana Pawła II z przestrzeni miejskiej. – Większość bydgoszczan była temu przeciwna – podkreśla. – Na razie apelujemy o działania władz miasta Bydgoszczy, a miasto na zewnątrz reprezentuje prezydent. To on powinien podjąć konkretne działania, o co wnioskowaliśmy już pół roku temu, więc była odpowiednia ilość czasu. Teraz, gdy pojawiła się kwestia związana z wnioskiem o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury – myślę, że postać świętego Jana Pawła II ma ogromny potencjał i możliwości. Warto to dobrze wykorzystać.



– Powinniśmy pamiętać o tym, jak Jan Paweł II był tutaj w 1999 roku i jak witały go rzesze bydgoszczan – dodał radny Wojciech Bartoszek. – Jan Paweł II to autor wielu encyklik, człowiek walczący z komunizmem, symbol naszego państwa. Naprawdę szkoda, że tego typu działalność oczernia tę postać, dlatego sprzeciwiamy się atakowi na Jana Pawła II i apelujemy do miasta Bydgoszczy, aby zwróciło uwagę na ważny jego wkład w historię.



Bydgoscy radni PiS konferencję zorganizowali przed szkołą-pomnikiem Jana Pawła II, która powstała z datków bydgoszczan.