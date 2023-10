Jacek Ozdoba w Nakle: Mamy do wyboru „Reset”, ludzi pokroju Sikorskiego, albo „Antyreset”

2023-10-02, 20:23 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

Jacek Ozdoba i Ireneusz Stachowiak podczas konferencji w Nakle nad Notecią/fot. Elżbieta Rupniewska

O stosunku Radosława Sikorskiego do do Rosji i komunizmu mówił Jacek Ozdoba, wiceminister Klimatu i Środowiska, nawiązując do serialu dokumentalnego „Reset”. Wspólnie z Ireneuszem Stachowiakiem mówili w Nakle nad Notecią m.in. o zmianach, jakie zaszły w miejscowości za rządów Zjednoczonej Prawicy.

W pobliżu Nakła znajduje się posiadłość europosła Sikorskiego. – Radosław Sikorski pseudonim „Reset”, człowiek, który ma tabliczkę „strefa zdekomunizowana”, ale to jest pewna hipokryzja – mówił Jacek Ozdoba. – Mamy dzisiaj, można powiedzieć, dwa wybory – z jednej strony Zjednoczona Prawica, „Antyreset”, ludzie, którzy nie chcą relacji z Rosją, „taka, jaka ona jest”, jak to mówił Donald Tusk. A z drugiej strony ludzie pokroju Radosława Sikorskiego, pana Brejzy, ludzie pokroju Donalda Tuska, którzy w swojej ekipie, swoim teamie tworzyli „reset” z Federacją Rosyjską.



Jacek Ozdoba nawiązał w ten sposób do serialu dokumentalnego „Reset”. Jego autorzy Michał Rachoń i Sławomir Cenckiewicz dotarli do nieznanej dotąd korespondencji Radosława Sikorskiego z Siergiejem Ławrowem. Jak podaje portal TVP Info, ministrowie spraw zagranicznych omawiali w niej „usunięcie sprawy zbrodni katyńskiej z listy kwestii spornych, by doprowadzić do nieuznania jej za ludobójstwo”.



– On dla tego regionu, dla tej miejscowości, nie zrobił prawie nic – tak o Radosławie Sikorskim mówił z kolei Ireneusz Stachowiak, który jest dyrektorem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. – To za rządów właśnie Prawa i Sprawiedliwości Nakło zyskało wielomilionowe inwestycje, to miasto, które miało najgorszy poziom jakości powietrza w województwie. Dzisiaj jest ze mną pan minister Jacek Ozdoba. To my, wprowadzając program „Czyste powietrze”, doprowadziliśmy do tego, że w Nakle z poziomu 101 dni przekroczeń norm powietrza, mamy poniżej 35.



Ireneusz Stachowiak zaapelował o niegłosowanie na Platformę Obywatelską. Jak mówił, kandydaci tej opcji to ludzie niewiarygodni. Jak mówił, tzw. „linia zdrady”, którą wytyczył Donald Tusk, miała przecinać kujawsko-pomorskie na pół.



Więcej w relacji Elżbiety Rupniewskiej.