Wsparcie dla gmin popegeerowskich i dotacje na zabytki w regionie. Promesy wręczone

2023-10-02, 19:29 Monika Kaczyńska/Redakcja

W Toruniu wręczono promesy na dofinansowanie w ramach programu dla gmin popegeerowskich i rządowego programu odbudowy zabytków/fot. Monika Kaczyńska

Kolejne wsparcie z Polskiego Ładu trafiło do samorządowców z regionu. W Toruniu wręczono promesy na dofinansowanie w ramach programu dla gmin popegeerowskich i rządowego programu odbudowy zabytków. – Łącznie to ponad 320 promes na kwotę ponad 360 mln zł – mówi prezes Rządowego Centrum Legislacji Krzysztof Szczucki.

– To są, w przypadku gmin popegeerowskich, środki na inwestycje infrastrukturalne, na drogi, na stacje uzdatniania wody, na placówki oświatowe, a w przypadku odbudowy zabytków – na zabytki sakralne i niesakralne – wskazał.



– Gmina Wielka Nieszawka otrzymała wsparcie na remont zabytkowe kościoła w Małej Nieszawce, to jest kościół XIX-wieczny, jest to kwota prawe 1,2 mln złotych – mówi wójt gminy Wielka Nieszawka Krzysztof Czarnecki.



– Cieszymy się, że dwa projekty możemy zrealizować w ramach tego drugiego naboru – podkreśla zastępca prezydenta Torunia Adrian Mól. – Jeden to budynek sakralny, kościół św. Jakuba – tam 3,5 mln zł zostanie przekazane na renowację dwóch kaplic. Drugi wniosek będzie realizowany przez gminę Miasto Toruń – budynek zabytkowy, tzw. rakarnia – tam będzie obiekt rekreacyjny.



Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.