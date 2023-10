Z rąk okupantów zginęło 30 tys. osób. W Toruniu uczczono Ofiary Zbrodni Pomorskiej

2023-10-02, 19:02 Monika Kaczyńska/Redakcja

Sejm ustanowił 2 października Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Niemieckiej Zbrodni Pomorskiej 1939 roku/fot. Monika Kaczyńska

Przy pomniku w toruńskim Parku Pamięci odbyły się wojewódzkie obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckiej Zbrodni Pomorskiej 1939. To symboliczne miejsce upamiętnienia polskich cywili zamordowanych przez niemieckich okupantów w pierwszych miesiącach II wojny światowej.

– Po raz pierwszy to Narodowy Dzień Pamięci – podkreśla marszałek województwa Piotr Całbecki. – W tym roku Sejm uchwałą podjął decyzję, iż 2 października, który był datą odsłonięcia i poświęcenia tego miejsca, tego pomnika, staje się odtąd Dniem Pamięci Narodowej. Chciałbym, żeby ta pamięć żyła w naszej świadomości i w codziennym życiu.



– Zabiegaliśmy od lat, żeby upamiętnić Zbrodnię Pomorską. Wspólnie zbudowaliśmy pomnik w przedwojennej stolicy Pomorza, w Toruniu. Poprzez to miejsce chcemy upamiętnić te 400 miejsc, gdzie zostały dokonane egzekucje na mieszkańcach Pomorza – wskazał Jan Kleinszmidt przewodniczący sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego.



W szczególny sposób wspominany był dziś dr Józef Bednarz – psychiatra, dyrektor szpitala psychiatrycznego w Świeciu w latach 30. ubiegłego wieku, który wybrał śmierć zamiast opuszczenia swoich pacjentów.



W Parku Pamięci otwarto też przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej wystawę „Zbrodnia Pomorska 1939. Początek ludobójstwa niemieckiego w okupowanej Polsce”. – Na planszach chciałem opowiedzieć dlaczego mogło dojść do zbrodni z 1939 roku, dlatego opowieść zaczynam od XVIII wieku, kiedy całe Pomorze jest przyłączone do Prus w wyniku I rozbioru Polski – wyjaśnia dr Tomasz Ceran z Delegatury IPN w Bydgoszczy.



Wystawa będzie czynna przez najbliższe dwa tygodnie.



Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.