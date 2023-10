Jarosław Wenderlich: Apeluję o udział w referendum i głosowanie przeciwko relokacji

2023-10-02, 18:28 Agata Raczek/Redakcja

Jarosław Wenderlich/fot. Agata Raczek

Zjednoczona Prawica mówi stanowcze „nie” przymusowej relokacji imigrantów – podkreślał na konferencji prasowej Jarosław Wenderlich, przewodniczący bydgoskiego klubu radnych PiS.

Podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów apelował też, by mieszkańcy wzięli udział w referendum. – Apeluję do mieszkańców, apelują do społeczeństwa, by iść na referendum, by głosować na „nie”. Niedługo będzie głosowana na szczycie Rady Europejskiej kwestia przymusowej relokacji. My jako rząd Zjednoczonej Prawicy mówimy stanowcze „nie” przymusowej relokacji, wiemy, że grupa, w skład której wchodzi Platforma Obywatelska, PSL chce przyspieszyć dyskusje odnośnie do przymusowej relokacji, ale wszelka władza w RP należy do narodu. To naród 15 października może zdecydować, czy chcemy przyjęcia nielegalnych imigrantów.



Jarosław Wenderlich podczas konferencji prasowej mówił też (powołując się na jedną z gazet), że pod koniec sierpnia Włochy nie dawały sobie rady z rekordowym napływem nielegalnych migrantów. To było impulsem do stworzenia przeglądu interpelacji posłów opozycji dotyczących imigrantów na polskiej granicy.



Więcej w relacji Agaty Raczek.