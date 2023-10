UMK zainaugurował rok akademicki. Zapowiada nowy kierunek i dokańcza inwestycje

O stosunku Radosława Sikorskiego do do Rosji i komunizmu mówił Jacek Ozdoba, wiceminister Klimatu i Środowiska, nawiązując do serialu dokumentalnego „Reset”… Czytaj dalej »

Podczas inauguracji rektor UMK, prof. Andrzej Sokala zapowiedział rozpoczęcie starań o powołanie w Collegium Medicum kierunku lekarsko-stomatologicznego. – Nie zabraknie też oddania do użytku kolejnych inwestycji. W części toruńskiej będziemy jeszcze w tym roku, jak sądzę, oddawać do użytku Centrum Nauk Technicznych w miasteczku na Bielanach, a w Bydgoszczy niezwykle ważna inwestycja, która też wkrótce zostanie otwarta – hala sportowa dla studentów – mówił. Podczas uroczystości wręczono m.in. tytuły Najlepszego Absolwenta, Najlepszego Studenta i Najlepszego Studenta-Sportowca oraz Najlepszego Ucznia Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego. Była też immatrykulacja, czyli symboliczne włączenie do społeczności akademickiej studentów i studentek I roku. Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.

