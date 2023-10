Konfederacja w Bydgoszczy: Jest problem z kontrolą nad tym, co dzieje się w państwie

2023-10-02, 17:03 Monika Siwak/Redakcja

Konferencja prasowa kandydatów Konfederacji/fot. www.facebook.com/sypniewskimarcin

Między innymi do raportu NiK ws. kontroli Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Narodowego Programu Szczepień odnieśli się w Bydgoszczy kandydaci Konfederacji. Deklarują, że chcą „odzyskać kontrolę” nad tym, co dzieje się w Polsce.

Na konferencji wystąpił lider listy Konfederacji w okręgu bydgoskim Marcin Sypniewski.



– Mieliśmy aferę wizową, gdzie okazywało się, że wizy były wydawane za pomocą pośredników, nad którymi nie mieliśmy żadnej kontroli. Ostatnie dwa raporty NIK-u dotyczące okresu pandemii pokazują skalę marnotrawstwa naszych pieniędzy – płaciliśmy za puste łóżka w szpitalach, płaciliśmy za szczepionki, które trzeba było utylizować i za szczepionki, które były dotknięte wadami. Na Ukrainie odbywa się forum zbrojeniowe, w którym Polska nie bierze udziału, mimo że jesteśmy jednym z krajów, które udzielają największej pomocy Ukrainie. Tutaj ludzie zaczynają sobie zadawać pytanie „czy leci z nami pilot”, czy mamy kontrolę nad tym, co się dzieje w naszym państwie. Chcemy taką kontrolę odzyskać – powiedział.



Główny Inspektor Farmaceutyczny odpowiada, że „sprawował skuteczny nadzór nad szczepionkami przeciwko COVID-19”. Stanowisko GIF można przeczytać na www.gov.pl.



W sprawie Forum Przemysłu Obronnego w Ukrainie serwis money.pl podaje: „PGZ jako firma nie została zaproszona – powiedział w Radiu ZET minister aktywów państwowych Jacek Sasin, pytany o forum z udziałem zachodnich koncernów, ale bez udziału Polski. Z kolei ukraiński ambasador Wasyl Zwarycz pytany dlaczego na Forum nie było przedstawicieli Polski, odpowiedział w programie Konrada Piaseckiego w TVN24, że to jest już pytanie raczej do strony polskiej, bo Polska została wśród pierwszych zaproszona na to wydarzenie”.



Więcej w relacji Moniki Siwak.