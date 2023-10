Policja ścigała go listem gończym. Funkcjonariusze z Bydgoszczy zatrzymali 26-latka

2023-10-02, 14:32 Redakcja

Policjanci z bydgoskiej komendy miejskiej przejęli ponad kilogram narkotyków. Ich 26-letni właściciel trafił już do aresztu, gdzie spędzi najbliższe trzy miesiące.

Ponad kilogram marihuany, a do tego kilkanaście gramów zbrylonej substancji, 5 tabletek MDMA oraz woreczek z grzybkami halucynogennymi przejęli policjanci z bydgoskiej komendy miejskiej.



Wszystko zaczęło się od ustaleń policjantów, którzy w czwartek (28 września) skierowali swoje kroki do miejsca zamieszkania 26-latka ze Wzgórza Wolności w Bydgoszczy. Zauważyli go nieopodal tego adresu. Podczas legitymowania okazało się, że jest on poszukiwany listem gończym przez poznańskich policjantów w związku z wyrokiem sądowym.



Pomimo że mężczyzna zaprzeczał, że mieszka pod adresem, który ustalili funkcjonariusze, to właśnie tam mundurowi wraz z nim skierowali kroki. Przy pomocy znalezionego przy zatrzymanym klucza weszli do środka.



W jednym z pomieszczeń zobaczyli środki odurzające i substancje psychotropowe o łącznej wadze ponad 1,3 kilograma, a także kilka tysięcy złotych, wagę oraz telefon komórkowy. Przeprowadzone wstępne badania narkotesterem potwierdziły, że zabezpieczone środki to narkotyki.



26-latek trafił do policyjnego aresztu, by w konsekwencji usłyszeć zarzut dotyczący posiadania znacznej ilości narkotyków.



W sobotę (30 września), na wniosek policjantów i prokuratora, sąd aresztował go na trzy miesiące. Za tego typu przestępstwo może mu grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.