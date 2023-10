Program „Przyjazne Osiedle". Minister Schreiber i radna Szabelska na bydgoskim blokowisku

2023-10-02, 13:59 Agata Raczek/Redakcja

Konferencja ministra Łukasza Schreibera i radnej Grażyny Szabelskiej w sprawie programu „Przyjazne Osiedle"/fot. Agata Raczek

Bloki z tzw. wielkiej płyty mają szansę na modernizację, a całe osiedla na rewitalizację w ramach programu „Przyjazne Osiedle" - powiedział na bydgoskich Kapuściskach minister Łukasz Schreiber i dodał, że jednym z założeń tego programu jest ocieplenie budynków, ale jest też szereg innych aspektów.

– Druga sprawa, która jest niezwykle kluczowa, to są windy, których brakuje w naszych blokach i to jest rzecz, o której mówią nie tylko osoby niepełnosprawne, nie tylko osoby w starszym wieku, ale także młodzi rodzice z dziećmi – mówi minister Łukasz Schreiber.

– Trzecia sprawa to jest projektowanie w takich miejscach, na przykład placów zabaw. Czwarta sprawa to jest kwestia ulic, często także nieutwardzonych ulic, na których brakuje ścieżek rowerowych. No i wreszcie piąta sprawa: na tym osiedlu każdy powie, jak ważna jest kwestia parkingów.



Z kolei kandydatka do Sejmu RP, radna PiS Grażyna Szabelska podkreślała, że program „Przyjazne Osiedle" to z założenia program wieloletni, który nastawiony jest na podniesienie jakości życia mieszkańców:



– Podkreślam, że rząd planuję przeznaczyć na ten cel w pierwszym roku jego funkcjonowania około 5 miliardów złotych. Zakłada się, że program będzie trwał około 10 lat, więc to jest projekt dalekosiężny, który rzeczywiście będzie konsekwentnie realizowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości – mówiła Grażyna Szabelska.



Więcej w relacji Agaty Raczek.