Grudziądz stolicą żużla? W mieście powstanie Narodowe Muzeum Sportu Żużlowego

2023-10-02, 12:36 Marcin Doliński/Redakcja

W Grudziądzu podpisano list intencyjny dotyczący muzeum żużla/fot: Marcin Doliński

W zabytkowym domu Korzeniewskich ma powstać muzeum „czarnego sportu”. W poniedziałek podpisano list intencyjny, podpisy złożyli: prezydent miasta Maciej Glamowski, minister Krzysztof Szczucki i europoseł Ryszard Czarnecki.

– Wierzę, że jak wspólnie połączymy siły, uda nam się przywrócić świetność tego obiektu, ale jednocześnie nadać mu nowe życie i to muzeum, które chcielibyśmy, aby zaistniało w Domu Korzenieckich. To będzie takim impulsem, dzięki któremu to miejsce będzie tęskniło życiem i czymś wyjątkowym, także dla naszego miasta – powiedział prezydent Grudziądza, Maciej Glamowski.



– Chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu europosłowi Ryszardowi Czarneckiemu za „zarażenie nas” tą ideą, za promocję sportu żużlowego i za ten pomysł, żebyśmy wspólnie mogli tworzyć to przedsięwzięcie. Chciałbym podziękować panu prezydentowi Maciejowi Glamowskiemu. To dobrze, że w ważnych sprawach dla mieszkańców potrafimy współdziałać – mówił minister Krzysztof Szczucki.



Zdaniem europosła Ryszarda Czarneckiego powstanie muzeum może stać się wydarzeniem na skalę międzynarodową. – Uważam, że dzisiaj w Grudziądzu dzieje się historia. To muzeum sportu żużlowego, podpisanie listu intencyjnego i jego otwarcie zapisze się w przyszłości na kartach historii nie tylko miasta Grudziądz, a także w historii polskiego żużla, sportu w Polsce, a także światowego speedway’a.



Dodajmy, że Dom Korzeniewskich jest teraz remontowany, muzeum żużla ma znajdować się na pierwszym i drugim piętrze.