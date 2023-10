Debaty przedwyborcze w Polskim Radiu PiK. Pierwsza była o gospodarce i energetyce [wideo]

2023-10-02, 10:47 Redakcja

Polskie Radio PiK rozpoczyna cykl debat przedwyborczych!

Radiowe debaty odbywać się będą od poniedziałku do czwartku przez dwa najbliższe tygodnie (2-5/9-12 października), zawsze po wiadomościach o godzinie 12:00. Poprowadzą je na zmianę redaktorzy Marcin Kupczyk i Michał Słobodzian. Pierwsze spotkanie już za nami. Poświęcone było gospodarce i energetyce.

W studiu zasiadają kandydaci do Parlamentu z okręgów obejmujących województwo kujawsko-pomorskie. Przygotujemy cztery debaty tematyczne, a także debaty z kandydatami do Senatu i do Sejmu.



W poniedziałek (2 października) odbyła się pierwsza debata tematyczna. Jej hasło to „Gospodarka i Energetyka”. Rozmawialiśmy o walce z bezrobociem, o zagrożeniach i szansach dla polskiej gospodarki oraz o transformacji energetycznej. Spotkanie było transmitowane na naszej stronie internetowej.



Goście w studiu (2 października):



Łukasz Pająk – Bezpartyjni Samorządowcy

Dariusz Kurzawa – PSL Trzecia Droga

Ireneusz Stachowiak – Prawo i Sprawiedliwość

Elżbieta Kobus – Konfederacja

Maciej Maciak – Ruch Dobrobytu i Pokoju