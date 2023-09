Minister Jacek Sasin: W Toruniu współpraca rządu z samorządem jest modelowa

Jacek Sasin/fot. Facebook/Jacek Sasin

- Aby można było skutecznie podnieść poziom rozwoju infrastruktury, a tym samym poziom życia Polaków, niezbędna jest dobra współpraca rządu z samorządem. Z ogromną satysfakcją chcę podkreślić, że w Toruniu ta współpraca jest modelowa - powiedział w sobotę w Toruniu minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

- Będąc w Toruniu trudno nie wspomnieć o wsparciu dla zabytków. To najnowszy produkt naszego rządu. Propozycja dla samorządów, które mają na swoim terenie zabytkową substancję - powiedział Sasin. Dodał, że Toruń jest wyjątkowym, jednym z najbardziej zabytkowych miast w Polsce. Zwrócił uwagę na stare miasto wpisane na listę UNESCO. Zauważył, że na odnowę i utrzymanie substancji zabytkowej tylko w ostatnich kilku miesiącach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczono ponad 4 mld 300 mln zł.



Szef MAP dodał, że dużo ponad 10 mln zł z tego programu realizowanego w ramach Polskiego Ładu, trafiło do Torunia.



Sasin mówiąc o programach społecznych rządu poinformował, że z 227 mld zł, które trafiło do polskich rodzin w ramach programu 500 plus, 12 mld trafiło do województwa kujawsko-pomorskiego.

- Aby można było realizować wszystkie wielkie zamierzenia, potrzebna jest dobra współpraca każdego szczebla władz. Władza rządowa może realizować duże inwestycje, ale żeby zadbać o (...) tę ogromną część państwa, która jest we władztwie samorządu i żeby można było skutecznie podnieść poziom rozwoju infrastruktury, a tym samym poziom życia Polaków, niezbędna jest dobra współpraca rządu z samorządem.



- Ja z ogromną satysfakcją chcę podkreślić, że tutaj w Toruniu ta współpraca jest modelowa" - zaznaczył.