Był pościg, strzał w opony i kolizja z radiowozem. Policja nadal poszukuje kierowcy

Policjant uczestniczący w sobotę w pościgu za kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli, w Kowalu (Kujawsko-pomorskie) oddał strzał w oponę prowadzonego przez niego samochodu mazda. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

W sobotę (30 września), około godz. 9:00 włocławscy policjanci ruszyli w pościg za kierowcą mazdy, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej w Kowalu i zaczął uciekać. Akcja jeszcze się nie zakończyła. Kierowcy nie odnaleziono.

O sprawie napisał portal pomorska.pl, który podał komunikat burmistrza Kowala Eugeniusza Gołembiewskiego. „Uwaga, Uwaga Mieszkańcy! Dziś ok. godz. 9 doszło do strzelaniny w ok. skrzyżowania ul. Kościuszki i Tylickiego. Policja poszukuje przestępcy, który porzucił samochód i dalej jest najprawdopodobniej na terenie Kowala. Zachowajcie ostrożność" - napisał burmistrz.



Policja nie udziela bliższych informacji ze względu na prowadzone czynności. Wiadomo, że żaden z policjantów nie był hospitalizowany. Podczas pościgu doszło do kolizji z policyjnym radiowozem. Jeden z funkcjonariuszy wykorzystał broń do zatrzymania pojazdu i oddał strzał w oponę.