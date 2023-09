Chce walczyć o sprawy klimatu. Sylwester Jankowski (KO) w Toruniu przedstawił postulaty

2023-09-29, 20:45 Jolanta Fischer/Redakcja

Sylwester Jankowski, kandydat KO do Sejmu/fot. Zdzisław Nawrot

O ekologicznych manifestach społeczników i własnych planach politycznych mówił w Toruniu kandydat KO do Sejmu, Sylwester Jankowski. Jak podkreślił, politycy powinni być wrażliwsi na zagadnienia klimatyczne.

– To chyba pierwszy przypadek w historii naszego państwa, kiedy społecznicy tak bardzo aktywnie przed wyborami biorą przyszłość w swoje ręce, wymagają właściwie od przyszłych polityków stanowczych działań. Pierwsza inicjatywa to manifest „100 dni” – zakłada bardzo silną, bardzo dużą reformę klimatyczną, reformę edukacji, ma wymusić na przyszłych posłach działania na rzecz klimatu. Druga inicjatywa, o której chcę wspomnieć – „Manifest leśny organizacji i ruchów społecznych” – to jest 10 punktów, trwa akcja zbierania podpisów u polityków – mówił.



Sylwester Jankowski zadeklarował, że jeśli dostanie się do Sejmu, chciałby walczyć m.in. o bezpieczeństwo klimatyczne mieszkańców, odbetonowanie miast i miasteczek, wsparcie dla ekologicznego, lokalnego rolnictwa, sprawiedliwą reformację energetyczną, prawa kobiet i mniejszości oraz rozdzielenie Kościoła od państwa. W realizacji tych planów miałoby pomóc przygotowanie ustawy klimatycznej i lokalne działania.



