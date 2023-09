Budowa kanalizacji i remonty dróg. Gmina Więcbork otrzymała promesy na inwestycje

2023-09-29, 20:17 Jolanta Fischer/Redakcja

Od lewej skarbnik gminy Alina Kruk, burmistrza Więcborka Waldemara Kuszewskiego, poseł Bartosz Kownacki/fot. wiecbork.pl

Gmina Więcbork otrzymała promesy na szereg inwestycji, w tym budowę kanalizacji sanitarnej, budowę i remont dróg. – W powiecie sępoleńskim w ostatnim czasie pomoc rządowa sięgnęła 370 milionów złotych, sama gmina Więcbork uzyskała około 110 mln złotych – podkreślił poseł Bartosz Kownacki, który przekazał promesy.

– Kilkadziesiąt milionów z tych środków to są różnego rodzaju modernizacje, ale nie tylko – też przebudowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej, budowa boiska, skatepark – blisko milion złotych, świetlice wiejskie – blisko dwa miliony złotych – to są pieniądze przeznaczone właśnie z pieniędzy rządowych. Chodzi o to, żeby, jeżeli ktoś chce mieszkać w Więcborku, mógł mieszkać w Więcborku i mógł tu godnie żyć.



Za pomoc rządową podziękował także burmistrz Więcborka, Waldemar Kuszewski. – Nie zapominamy o pozostałych zadaniach, które stoją przed nami: rozwój infrastruktury turystycznej, infrastruktury sportowej. Właśnie w tym tygodniu podpisałem na budowę skateparku – jeszcze przed nowym sezonem będzie zrealizowana. Rzeczywiście młodzi ludzie będą mogli w sposób aktywny i, mam nadzieję, również bezpieczny, spędzać czas – zapowiada.



– Boisko wielofunkcyjne, które zostało wybudowane przy szkole podstawowej w Sypniewie jest po godzinach funkcjonowania szkoły dostępne dla mieszkańców – to kolejny ważny element jeżeli chodzi o rozwój małych miejscowości – wskazuje burmistrz.



Dofinansowanie rządowe było możliwe w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu.