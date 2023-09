Aleksander Atamański odznaczony za pracę z młodzieżą z Kamienia Krajeńskiego

2023-09-29, 18:44 Jolanta Fischer/Redakcja

Uroczystość wręczenia odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Aleksandrowie Atamańskiemu/fot. Gmina Kamień Krajeński, Facebook

Społecznik i radny Gminy Kamień Krajeński, Aleksander Atamański otrzymał odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, przyznawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podczas uroczystości w Urzędzie Miejskim nie zabrakło podziękowań i gratulacji.

– Pan Aleksander jest zaangażowany w multum aktywności lokalnych, jest rzeczywiście takim lokalnym społecznikiem, który historię tej części Krajny potrafi budować, opowiadać i zachęcać do tego młodych ludzi – mówił poseł Bartosz Kownacki. – To jest szczególnie ważne, żeby następne pokolenia były dumne z miejsca, z którego wyrastają i pamiętały, gdzie są ich korzenie, i za to Panu serdecznie dziękuję, bo im więcej takich społeczników, tym takie miejscowości są silniejsze.



– To dla mnie wielkie wyróżnienie i wzruszająca chwila – podkreślił Aleksander Atamański. – Chciałbym bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim młodzieży, z którą udało mi się przez tyle lat pracować, za te umiejętności, które udało nam się wspólnie zdobyć (…) – jestem bardzo zadowolony, że potrafiłem to zaszczepić to lokalnej społeczności młodzieży szkolnej.



W czasie spotkania poseł Bartosz Kownacki wręczył burmistrzowi Kamienia Krajeńskiego, Wojciechowi Głomskiemu, symboliczny czek na budowę kilometrowego odcinka od ul. Dworcowej w Kamieniu Krajeńskim w stronę jeziora Brzuchowo. Dofinansowanie rządowe do tej inwestycji to ponad 2,5 mln. złotych. Inwestycja ma zostać zakończona w drugiej połowie 2025 roku.