Jarosław Wenderlich (PiS): wystąpiłem o utworzenie w Bydgoszczy Sądu Apelacyjnego

2023-09-29, 17:58 Sława Skibińska-Dmitruk/Redakcja

Podsekretarz stanu w Kancelarii Premiera i szef klubu PiS w bydgoskiej Radzie Miasta Jarosław Wenderlich/fot. Tatiana Adonis/fot. Tatiana Adonis (archiwum)

O potrzebie powołania w Bydgoszczy Sądu Apelacyjnego i Prokuratury Regionalnej mówił w piątek (29 września) Jarosław Wenderlich – kandydat PiS do Sejmu, przewodniczący klubu radnych PiS w bydgoskiej Radzie Miasta i podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Mija 18 lat, od kiedy Bydgoszcz rozpoczęła starania o powołanie w tym mieście Sądu Apelacyjnego i Prokuratury Apelacyjnej.



– Ostatnio wystąpiłem – namawiając także parlamentarzystów – do ministra sprawiedliwości, o utworzenie Sądu Apelacyjnego i Prokuratury Regionalnej w Bydgoszczy. Jest to istotnego dlatego, że jeżeli powstanie w Bydgoszczy Sąd Apelacyjny, równocześnie powstaną oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Izba Komornicza, Izba Notarialna. Sąd Apelacyjny to sąd, który rozpatruje najważniejsze sprawy, w których jest najwyższa wartość przedmiotu sporu, ponadto Prokuratura Regionalna zajmuje się kwestiami najpoważniejszych błędów medycznych. Do tej pory bydgoszczanie muszą jeździć na przesłuchania do Gdańska, także lekarze są tam wzywani na przesłuchania.



Jarosław Wenderlich dodał, że Sądy Apelacyjne istnieją w mniejszych od Bydgoszczy miastach.



Więcej poniżej.