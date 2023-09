Grzegorz Karpiński (KO) chce odwołania wojewódzkiego konserwatora zabytków

Przypomnijmy, Najwyższa Izba Kontroli poinformowała, że „ani prezydent miasta, ani wojewódzki konserwator nie zapewnili toruńskim zabytkom właściwej ochrony w związku z inwestycją na Bulwarze Filadelfijskim”. - Słyszeliśmy przez ostatnie miesiące opowieści o tym, że wojewódzki konserwator zabytków nie znał projektu związanego z budową pawilonów na bulwarze, tymczasem NIK jasno stwierdza: „zatem wojewódzkiemu konserwatorowi zostały przedstawione istotne informacje na temat przedsięwzięcia na długo przed rozpoczęciem jego realizacji, w tym, w szczególności dopuszczalne maksymalne parametry, liczbę pawilonów i ich wielkość, umiejscowienie na przedłużeniu ulic Starówki” - przedstawił fragment dokumentu NIK Grzegorz Karpiński. Dopytywany przez dziennikarzy o ewentualną odpowiedzialność prezydenta Michała Zaleskiego, Grzegorz Karpiński odpowiedział, że sprawę powinna zbadać Komisja Rewizyjna Rady Miasta. - Zwróciłem się do moich kolegów: zróbcie Komisję Rewizyjną, pokażcie ten dokument, wyjaśnicie od A do Z każdą historię związaną z przebiegiem tej inwestycji. Każcie urzędnikom miejskim odpowiedzieć na każdy z zarzutów Najwyższej Izby Kontroli, który tam się pojawia. Wojewódzki konserwator zabytków nie widzi w tej sprawie swojej winy. „To nie mój podpis widnieje na pozwoleniu na budowę, tylko podpis miejskiego konserwatora zabytków” - wyjaśnił PR PiK Sambor Gawiński. Decyzję o odwołaniu może podjąć wojewoda.

