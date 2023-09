Która część mózgu odpowiada za funkcję mowy? Badania naukowców z Kujaw i Pomorza

Od ucha do ucha do 15:00

– Chodzi o wymapowanie w mózgu funkcji, które są odpowiedzialne za mowę, za język – mówi doktor Magdalena Szwed. – Większość osób praworęcznych ma język w lewej półkuli mózgu – mówi profesor Krzysztof Szwed. – U osób leworęcznych nie jest to już takie oczywiste, ponieważ duża część populacji leworęcznych ma język w prawej półkuli mózgu. Dodatkowo, jeśli mamy do czynienia z jakąś chorobą, taką jak guz mózgu, czy padaczka z jej ogniskami padaczkowymi, wówczas ta czynnościowa anatomia może ulec dużej zmianie. I wtedy tak naprawdę nie wiemy, gdzie ten język wyemigrował. – Staramy się, żeby proces automatyzacji lokalizacji funkcji języka w mózgu był jak najbardziej dokładny, a przede wszystkim uniwersalny, aby pomóc operatorom - chirurgom, którzy nie są specjalistami w lokalizacji właśnie takich funkcji, zautomatyzować ten proces, i zminimalizować ryzyko usunięcia tych obszarów, które mogą w sposób trwały albo znaczące upośledzić funkcję języka – mówi doktor Magdalena Szwed. – Z medycznego punktu widzenia czułość i swoistość, czyli takie istotne parametry tej metody są na tyle dobre, że to już teraz jest bardzo przydatny test medyczny, natomiast na tę obróbkę, która jeszcze zwiększy możliwości tej metodologii podejrzewam, że około roku, czy dwóch lat będziemy musieli poczekać - dodaje profesor Krzysztof Szwed. Naukowcy są pracownikami Katedry Neuropsychologii Klinicznej CM Bydgoszcz. Więcej w relacji Sławy Skibińskiej-Dmitruk.

