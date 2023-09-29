Французьке шоу у Торуні, інформація для водіїв, допомога неповносправним

2023-09-29, 11:41 Redakcja/Pavlo Podkopaiev

Люди з обмеженими можливостями з Ґрудзьондза зможуть на місці отримати консультації, психологічну підтримку та кошти на придбання інвалідних візків/fot. grudziadz.pl

Шоу „Вихід" в Торуні, увага усім водіям біля Влоцлавка, центр допомоги неповносправним у Грудзьондзу, а в Млинах Ротера відбудеться зустріч з опікунами хворих на деменцію і Альцгеймера.

Гігантська повітряна куля сьогодні над міським стадіоном у Торуні. Це головний елемент сценографії шоу «Вихід», яке представлять актори французької циркової групи Inextremiste. Повітряне видовище додасть пишноти святкуванню 550-річчя від дня народження Миколи Коперника. Підвішені під повітряною кулею акробати виконуватимуть дивовижні трюки як данину спадщини великого астронома. Головна тема вистави – свобода. Виставу гратимуть на міському стадіоні в Торуні двічі сьогодні та завтра о 20:00. Участь у заході безкоштовна.



Важлива новина для водіїв, які проїжджають через Влоцлавек. Вулиця Wyszyńskiego закрита для руху. Причина – ремонт мосту на Zgłowiączce. Вулицю перекриють до серпня наступного року.



Люди з обмеженими можливостями з Ґрудзьондза зможуть на місці отримати консультації, психологічну підтримку та кошти на придбання інвалідних візків. У місті відкрито Інформаційно-консультативний центр, який розташований у Комплексі навчально-реабілітаційних закладів на вул. Parkowa 25. Ним завідує Державний фонд реабілітації інвалідів.



Цієї суботи в Млинах Ротера у Бидгощі відбудеться відкрита зустріч для опікунів людей, які страждають на хворобу Альцгеймера та деменцію. Програма включає лекції спеціалістів, серед яких: як боротися зі складною поведінкою учнів, а також як дбати про власне психічне здоров'я. Вхід вільний, початок заходу о 10:00.