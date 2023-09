Kalendarz imprez wypełniony po brzegi! Jest w czym wybierać [przewodnik na weekend]

2023-09-29, 10:23 Redakcja

Parkrun w Grudziądzu to tylko jedna z wielu atrakcji w regionie/Fot. Archiwum

Kolejny weekend przynosi wiele wydarzeń. Nie zabraknie wykładów, koncertów i imprez sportowych. W Grudziądzu pojawią się food trucki, a włocławska przystań wypełni się regionalnymi wyrobami. Z pewnością ktoś wybierze sobie coś interesującego.

BYDGOSZCZ



Muzealnictwo medyczne – ogólnopolska konferencja

piątek i sobota, 29-30 września, Muzeum Apteka „Pod Łabędziem”, ul. Gdańska 5

Muzea w swoim założeniu mają pełnić cztery główne funkcje: gromadzenie, przechowywanie, naukowe opracowywanie i udostępnianie zbiorów. Przeciętny odbiorca kultury, myśląc o muzeach, często na pierwszym miejscu wymienia instytucje gromadzące szeroko pojętą sztukę. Istnieją jednak placówki posiadające daleko inne kolekcje – dokumentujące niezmierzoną różnorodność aktywności człowieka. Świadectwem minionych pokoleń lekarzy i farmaceutów są przedmioty użytkowe oraz pamiątki o charakterze archiwalnym, bibliofilskim, ikonograficznym czy medalierskim. Wszystko to jest przedmiotem zainteresowania muzeów.



Czytanie piosenki – twórczość Boba Dylana jako literatura

piątek, 29 września, godz. 17:00, Muzeum Okręgowe, ul. Gdańska 4

Wykład będzie poświęcony postaci noblisty w kontekście literatury. Przyjrzymy się formie i teściom jego utworów oraz ich rezonansowi społeczno-kulturowemu. Porozmawiamy nie tylko o biografii artysty i jego bogatym, różnorodnym dorobku, ale także o roli muzyki i literatury w kulturze współczesnej. Wykładowcą będzie Tymon Adamczewski – profesor UKW w Katedrze Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Bada dyskursy współczesnej humanistyki. Interesują go zagadnienia materialności i doświadczenia w obcowaniu z tekstem. Ostatnio redagował monografię All Along Bob Dylan: America and the World (Routledge 2020).



Bookspresso z Michałem Rudnickim

piątek, 29 września, godz. 18:00, Kawiarnia Zakładka, ul. Gdańska 5

Michał Rudnicki, biegacz, miłośnik gór i biegów górskich, tych na 110, 240 i 500 km. Bieg nad morze, 100 km po bieżni stadionowej czy bieg przez dwie doby bez snu to tylko niektóre z jego dokonań. Lokalnie działa na rzecz Puszczy Bydgoskiej. Czym jest dla Michała bieganie? Co czyta Ultras i czy ma czas na czytanie? Odpowie na te pytania podczas spotkania przy kawie,



Maraton filmowy

piątek, 29 września, godz. 18:00, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Długa 39

Projekcja trzech części filmów w reżyserii Roberta Zemckisa. Marty McFly wraz z dr. Emmetem Brownem zabiorą uczestników maratonu w szaloną podróż w czasie swoim Deloreanem. Cofną się do lat 50. XX wieku, zobaczą odległą dla bohaterów przyszłość roku 2015, a także zawitają na Dzikim Zachodzie. Jak podpowiadają organizatorzy, przygotujcie się na tę podróż odpowiednio. Ubierzcie się wygodnie i nie zapomnijcie o dobrych przekąskach. Biblioteka zadba o gorącą kawę i herbatę, a także ciepłe kocyki (możecie zabrać ze sobą także swoje).



Koncert Marceliny Bociek

piątek, 29 września, godz. 18:00, Światłownia, ul. św. Trójcy 15

Marcelina Bociek jest laureatką wielu konkursów i festiwali wokalnych, w tym XVIII odsłony Festiwalu piosenek Jacka Kaczmarskiego „Źródło wciąż bije” w 2023 roku. Z wykształcenia filolog polski i logopeda, na co dzień dziennikarka telewizyjna i wokalistka. Człowiek mnóstwa pasji, z których największe to muzyka, poezja i podróże. Uśmiechnięta, zakochana w naturze dziewczyna, która każdą wolną od miejskich obowiązków chwilę spędza w górach lub nad mazurskimi jeziorami, gdzie wycisza się i szuka natchnienia.



Here on Earth i Euphorizone

piątek, 29 września, godz. 19:00, Eljazz, ul. Kręta 3

Katowicki zespół Here on Earth powstał w pierwszej połowie 2014 roku. Grupa ma na swoim koncie trzy albumy (ostatni "Nic nam się nie należy” miał premierę w sierpniu 2022) oraz opublikowany w sieci singiel K.A.T.E., który przez wiele tygodni znajdował się na liście TurboTop w AntyRadiu. Euphorizone to instrumentalno-wokalna porcja muzyki rockowej zmieszana z progresywnymi inspiracjami współtwórców grupy. Melancholia i fantazje artrockowe z nieodzownym udziałem klawiszowej elektroniki, w ramie dynamicznych rytmów tworzą horyzont słów i dźwięków, na którym odnalazła się grupa muzyków z zamiłowania, kreując wspólnie własną strefę brzmienia. Zespół powstał we wrześniu 2016 roku w Gniewkowie. Na przełomie 2022 i 2023 roku, zarejestrował w studio swój debiutancki album.



Pokaz mody

piątek, 29 września, godz. 19:00, Hotel Słoneczny Młyn, ul. Jagiellońska 96

Premiera autorskiej kolekcji ekskluzywnych butów, torebek i kreacji marki DK by Dorota Kuźnicka 2023/2024. Co sezon zapraszanych jest kilkaset gości pragnących doświadczyć jednego z największych wydarzeń modowych w kraju.



La Traviata

piątek, 29 września, godz. 19:00, Opera Nova

Na scenie Opery Nova obecna wersja „Traviaty" gości od 21. lat i nadal cieszy się zainteresowaniem widzów. Dzieło zawiera wszystko, co od ponad stu lat gwarantuje mu miłość wykonawców i publiczności: wspaniałe partie wokalne, niezapomniane muzyczne dialogi bohaterów, dramatyczną akcję, piękne sceny zbiorowe we wnętrzach XIX wiecznych salonów z efektowną sceną chóralną toastu na chwałę miłości (Libiamo), będącą jedną z najpopularniejszych melodii operowych. Historia Violetty i Alfreda zawarta w muzyce Verdiego jest uniwersalna: od prapremiery w weneckiej La Fenice minęło 166 lat, a wzrusza ona i zachwyca każde pokolenie słuchaczy. Pierwowzorem operowej Violetty Valery była kochająca luksus i kamelie Małgorzata Gauthier z XIX-wiecznego bestselleru Aleksandra Dumasa.



Święto Światła: ŚwiatłoWody

piątek i sobota, 29-30 września, godz. 19:00, Wyspa Młyńska

Kiedy w ostatni weekend września nad Brdą zapadnie zmrok, spacerującym Wyspą Młyńską przechodniom ukażą się niecodzienne zjawiska. Barwne obrazy rozświetlą ściany budynków, towarzystwa dotrzymają im przyciągające wzrok rzeźby, a rzeka nabierze kolorów. Wybierzcie się z nami na przechadzkę pośród artystycznych iluminacji, zachwycając się Bydgoszczą i doceniając jej najpiękniejsze atuty.



Najsłynniejsze polskie duety w ramach 61. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego

piątek, 29 września, godz. 19:00, Filharmonia Pomorska

Najsłynniejsze polskie duety w aranżacjach Herdzina, Lemańczyka, Piskorza i Nosewicza, w wykonaniu wspaniałych młodych wokalistów, którym towarzyszyć będzie Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej. Wykonawcy: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej, Daniel Nosewicz – dyrygent, Małgorzata Chruściel – śpiew, Maria Tyszkiewicz – śpiew, Kuba Badach – śpiew, Krzysztof Iwaneczko – śpiew, Maciej Orłoś – prowadzenie. Repertuar: duety w nowych aranżacjach K. Herdzina, A. Lemańczyka, J. Piskorza, D. Nosewicza, m.in.: Ktoś, między nami, Z Tobą chcę oglądać świat, W żółtych płomieniach liści, Prócz Ciebie, Dumka na dwa serca.



Cold Shot – koncert

piątek, 29 września, godz. 19:30, ogródek Merlin Pub, ul. Zaułek 4

Zespół Cold Shot hucznie i z przytupem zakończy sezon letni w Ogródku Merlina. Stałym bywalcom nie trzeba przedstawiać wykonawcy, który zabierze uczestników w lata 70.-90. rozbrzmiewające muzyką blues-rock.



Organek – koncert

piątek, 29 września, godz. 20:00, Fabryka Lloyda, ul. Fordońska 156

Po dwóch platynowych wydawnictwach, płyta „Na razie stoję, na razie patrzę” to album długo wyczekiwany, przede wszystkim ze względu na jego różnorodność stylistyczną, ale też i ważkość treści na nim zawartych. Oprócz typowych dla Organka tekstów o międzyludzkich relacjach, pojawiają się też wątki publicystyczne komentujące zjawiska społeczne w Polsce ostatnich lat.



Olimpiady Społeczne

piątek-niedziela, 29 września-1 października, różne lokalizacje

Olimpiady Specjalne Kujawsko – Pomorskie chce promować działania i programy sprzyjające zmianie obrazu osób z niepełnosprawnością intelektualną w świadomości społecznej, realizując kampanię na rzecz zmiany stereotypowych wyobrażeń na temat niepełnosprawności i uprzedzeń wobec ludzi niepełnosprawnych. Miejsce zawodów: obiekty sportowe Zawiszy, ul. Gdańska 163 i tor regatowy Brdyujście, ul. Witebska 26. W piątek o godzinie 20:00 odbędzie się ceremonia otwarcia. Sobota 9.00 – 18:00 – zawody (preeliminacje i finały) w dyscyplinach oraz dekoracje, 20:00 – impreza towarzysząca- dyskoteka. W niedzielę 09:00 – zawody w dyscyplinach oraz dekoracje, 12:30 – ceremonia zakończenia.



Koncert Adama Kośmiei

piątek, 29 września, godz. 20:00, Miejskie Centrum Kultury, ul. Marcinkowskiego 12-14

Adam Kośmieja – koncert połączony z bydgoską premierą płyty „Infinity”. To już druga solowa płyta Adama Kośmiei wydana dla Warner Classic, w której kluczową rolę odgrywa przestrzeń i muzyczny czas. Na płytę składa się utwór „Canto Ostinato” holenderskiego kompozytora i ojca tamtejszego minimalizmu w muzyce, Simeona ten Holt’a. Utwór w oryginale napisany został na 4 fortepiany, ale kompozycja dopuszcza rozmaite składy wykonawcze, dowolność agogiczną, artykulacyjną i tym samym dużą dowolność czasu trwania utworu. Więcej o płycie Adama Kośmiei pisaliśmy tutaj.



Światowy Dzień Choroby Alzheimera

sobota, 30 września, godz. 10:00-19:00, Młyny Rothera

Kiedy w domu pojawia się Alzheimer to choruje cała rodzina. Choroba Alzheimera jest najczęstszą przyczyną otępienia. W Polsce cierpi na nią ok. 200 tys. osób, zazwyczaj po 60. roku życia. Wczesne rozpoznanie choroby pozwala na zapewnienie chorym odpowiedniej opieki i leczenia. Spotkanie jest otwarte. Program wydarzenia: Projekcja filmu pt. „Ja i mój tata”

reżyseria: Aleksander Pietrzak | gatunek: Dramat, Krótkometrażowy produkcja: Polska

Omówienie filmu w towarzystwie lekarzy. Konferencja dla lekarzy – jak przeciwdziałać starzeniu się mózgu w kontekście Choroby Alzheimera? Spotkanie skierowane do lekarzy specjalistów neurologów i psychiatrów, lekarzy pracujących w szpitalach, POZ, lekarzy rezydentów oraz innych zainteresowanych specjalistów.



Spacer po Cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy

sobota, 30 września, godz. 10:00, Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy, ul. gen. Grzmota-Skotnickiego 11

Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy został założony w 1946 r. Znajduje się w miejscu, gdzie od 1913 r. stała wieża Bismarcka, przemianowana w 1920 r. na wieżę Wolności i wysadzona w powietrze w 1928 r. decyzją bydgoskiej rady miejskiej, gdyż uznano ją za symbol pruskiego nacjonalizmu.

Nekropolia kryje zwłoki 1169 mieszkańców Bydgoszczy zamordowanych w okresie okupacji hitlerowskiej na terenie miasta (m.in. na Starym Rynku), w Dolinie Śmierci i w lasach podmiejskich. Zwłoki te ekshumowano w latach 1946-1948 i uroczyście pochowano na cmentarzu.



Twórcza sobota

sobota, 30 września, godz. 10:00, Centrum Edukacji Muzealnej, ul. Mennica 6

Nowo Otwarte Centrum Edukacji Muzealnej to miejsce, w którym edukacja spotyka się ze sztuką i historią... ale również ze zmysłami! Tym razem odwiedzimy naszą najnowszą wystawę „Teraźniejszość Czasu Przyszłego”! Godz. 10.00 – 11.00 – „Wyczółkowy Las” zajęcia sensoryczne osadzone w twórczości Leona Wyczółkowskiego dla rodzin z dziećmi do 6 r.ż.

godz. 12.00 – 13.00 – Kreatywne oprowadzanie po wystawie „Teraźniejszość Czasu Przyszłego”.



Weekend seniora z kulturą

sobota, 30 września, godz. 10:00, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Stary Rynek 24

Program: godz. 10:00 – E-Biblioteka bez tajemnic. Organizatorzy wprowadzą uczestników w świat e-czytników i e-usług biblioteki, pokażą jak czytać e-booki i e-prasę oraz słuchać audiobooków.

Prowadząca – Paulina Czerwińska

godz. 11:00 – W ramach Weekendu seniora z kulturą odbędzie się specjalny pokaz filmu Clinta Eastwooda, w którym gra on również główną rolę. Jest to historia Walta Kowalskiego, emerytowanego weterana, którego spokój zostaje zburzony przez nowych sąsiadów.

Godz. 11:00 – Muzyczna droga do zdrowia

Pracownicy biblioteki uświadomią, jaką rolę spełnia muzyka w aktywizacji seniorów, wykonają ćwiczenia zaczerpnięte z Mobilnej Rekreacji Muzycznej, polskiej metody muzykoterapii i profilaktyki muzycznej.

Prowadząca – dr Michalina Radzińska

Zapisy pod numerem telefonu: 512 806 564 - Liczba miejsc ograniczona



godz. 12:00 – Polka dots, czyli kropkowanie dla każdego! – warsztaty arteterapeutyczne z Michaliną Radzińską.

Dot painting czyli malarstwo kropkowe wywodzi się ze sztuki australijskich Aborygenów, którzy tworzyli swoje wzory na pustynnym piasku. Kropkowanie ich odprężało, przez co miało wymiar mistyczny. Na warsztatach z Michaliną Radzińską – arteterapeutką – seniorzy wypróbują tę technikę zdobienia, która skutecznie poprawia koncentrację, pomaga się wyciszyć i zrelaksować.

Zapisy pod numerem telefonu: 512 806 564 – Liczba miejsc ograniczona

godz. 13:00 – Pracownia Regionalna skarbnicą wiedzy o Bydgoszczy – zwiedzanie

W Pracowni Regionalnej zostaną zaprezentowane najwartościowsze zbiory, które na co dzień udostępniane są w wersji elektronicznej. Są to dokumenty, które bezpośrednio dotyczą mieszkańców Bydgoszczy zamieszkałych tu na przełomie XIX i XX wieku, a które odkrywają przed nami „tajemnice” życia codziennego. Zobaczyć będzie można m.in.: pierwsze czasopismo bydgoskie w języku polskim „Dziennik Tygodniowy Departamentu Bydgoskiego”, gazetę codzienną „Dziennik Bydgoski”. Wstęp wolny.



godz. 14:00 – „Jestem robotnikiem kultury – Andrzej Szwalbe na łamach bydgoskiej prasy” – prezentacja bydgoskiego patrona roku

Referat przedstawi wyniki kwerendy przeprowadzonej w zasobach powojennej prasy codziennej wydawanej w Bydgoszczy. Przybliży zarówno postać Andrzeja Szwalbego, który został patronem roku 2023, jak i zbiory Pracowni Regionalnej WiMBP w Bydgoszczy, czyli tytuły gazet wydawanych po 1945 roku (m.in. „Ilustrowany Kurier Polski”, „Gazetę Pomorską”, czy „Dziennik Wieczorny”). Czasopisma te zostały zdigitalizowanie, dzięki czemu zyskano możliwość wyszukiwania konkretnych informacji. Wstęp wolny.



Dzień archiwisty

sobota, 30 września, godz. 10:00, Archiwum Państwowe, ul. Karłowicza 17

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, po kilkudziesięciu latach starań, ma w końcu nową siedzibę.

W Dniu Archiwisty, nadarza się wspaniała okazja do odwiedzenia placówki w nowym gmachu. Organizatorzy chcą podzielić się swoją radością przed przeprowadzką zasobu, która wkrótce się rozpocznie. Na kilka miesięcy zostanie ograniczona działalność Archiwum. Zostaną otworzone magazyny i pokażemy w jaki sposób przechowywane będą materiały archiwalne. Uczestnicy będą mogli zobaczyć miejsca, które niestety będą niedostępne w momencie, kiedy Archiwum rozpocznie

już działalność „pełną parą” na nowej lokalizacji. Panie konserwatorki wyjaśnią, w jaki sposób profesjonalnie zabezpieczane są dokumenty przed zniszczeniem, i co zrobić, żeby prawidłowo zadbać o swoje domowe archiwum.



Kocia przyjaźń

sobota, 30 września, godz. 11:00, CH Rondo, ul. Kruszwicka 1

CH Rondo zaprasza dzieci na teatrzyk w jesiennej atmosferze. Odbędzie się przed sceną, w okolicy perfumerii Sephora i Kwiaciarni Olivia, o godzinie 11:00, 13:00 oraz 15:00. Do wspólnej zabawy zaprasza Teatr Niestworzone Rzeczy. Tematem przewodnim przedstawienia, nawiązującego do jesiennych zmian w przyrodzie, będą własne wybory i zmieniające się życiowe drogi. Teatrzyk będzie improwizowany, co znaczy, że dzieci także będą należeć do jego twórców.



Sielsko Smaki Regionu – otwarcie

piątek-niedziela, 29 września – 1 października, Sielsko Smaki Regionu, ul. Konna 14

W piątek 29.09: „Sielsko i słodko! Z degustacyjnym stołem słodkim przygotowanym specjalnie na tę okazje przez cukierników – stół słodki z ciastem i deserami.

Sobota 30.09: „Huczne otwarcie! Sielsko z muzyką na żywo. Ze specjalnym, gościnnym występem Anna Hnatowicz w godz. 16:00, 17:00 i 18:00. Dodatkowo degustacyjny stół Sielski ze specjałami z własnej wędzarni”

Niedziela 01.10: „Sielski niedzielny relaks! Chwila wytchnienia dla rodziców z animacjami dla dzieci od LollyPolly. Animacje dla dzieci od godziny 13:00 do 16:00.



Karnawał zwierząt – spektakl

sobota, 30 września, godz. 11:00, Opera Nova

Spektakl przygotowywany z przeznaczeniem na wystawienie w sali kameralnej - adresowany dla dzieci ok. 5. roku życia i starszych. Wspaniała lekcja muzyki dla najmłodszych melomanów, którzy słuchając pięknej bajki jednocześnie uczą się rozpoznawać brzmienie instrumentów muzycznych: kwintetu smyczkowego, instrumentów dętych i fortepianów. Utwór „Karnawał zwierząt” skomponowany został przez francuskiego kompozytora oraz wirtuoza fortepianu i organów, a także dyrygenta własnych utworów, Camille’a Saint-Saëns’a.



Ludzie inteligentni

sobota, 30 września, godz. 16:00, Kinoteatr Adria, ul. Toruńska 30

To spektakl o tym, że nie ma nudnych związków – są tylko mało kreatywni partnerzy. A kto kocha, ten błądzi. Faza dojrzałej harmonii nie zadowala ludzi inteligentnych. Dlatego gdy tylko w ich relacjach zaczyna panować spokój, bohaterowie komedii szukają sposobu na zmianę sytuacji. David podejmuje decyzję o rozstaniu ze swoją długoletnią partnerką Chloe. Brak sprzeciwu z jej strony zupełnie go zaskakuje. Ich przyjaciele oraz ich partnerki mnożą teorie i domysły. Może ona go zdradza – sugerują kumple. Może oni wszyscy zdradzają – zastanawiają się w trakcie babskich wieczorów przyjaciółki.



Dziewczynka z herbacianych pól

sobota, 30 września, godz. 16:00, Teatr Kameralny, ul. Grodzka 14-16

Dziewczynka z herbacianych pól" to sztuka oparta na balijskich opowieściach. Jej premierę w Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy przygotowuje reżyser i adaptator Arkadiusz Klucznik.

Będzie to egzotyczna opowieść z uniwersalnym przesłaniem. Niewidoma dziewczynka wyrusza w podróż, by znaleźć lekarstwo dla chorej matki. Taniec, śpiew, maski, lalki, projekcje multimedialne oraz scenografia i kostiumy inspirowane Orientem.



Plastyki Nieostrości

sobota, 30 września, godz. 18:00, Galeria Justyny Jułgi, ul. Gdańska 42

Wystawa pod nazwą „Plastyka nieostrości” przedstawia pospolitą roślinność, dziko rosnącą na terenach zielonych mojego miasta. Rośliny, które zazwyczaj są przez wszystkich pomijane mają w sobie niekiedy więcej uroku niż te uprawiane w przydomowych ogrodach. Tytuł wystawy nawiązuje do sposobu obrazowania za pomocą jasnych, często niedoskonałych optycznie obiektywów.



Hity Wielkiego Ekranu

sobota, 30 września, godz. 19:00, Miejskie Centrum Kultury, ul. Marcinkowskiego 12-14

W przestrzeni Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy kolejny raz zagoszczą Bydgoscy Muzycy. Tym razem koncert poświęcony będzie piosenkom filmowym. Pomysłodawca, Marcin Degowski zaprosił do udziału w tym wydarzeniu wyjątkowych muzyków, którzy zaprezentują hity z wielkiego ekranu. Kilkanaście znakomitych i niezapomnianych kompozycji, doskonałe aranżacje i wiele wzruszających doznań.



Wisławie Grażyna

sobota, 30 września, godz. 19:00, Teatr Kameralny, ul. Grodzka 14-16

W roku 2023 pochodząca z Bydgoszczy Grażyna Szapołowska, ceniona aktorka teatralna i filmowa, obchodzi specjalny jubileusz. Z tej okazji artystka przygotowała spektakl słowno – muzyczny pt. „Wisławie”, który jest dedykowany polskiej noblistce, Wisławie Szymborskiej w 100-lecie urodzin. Na program spektaklu złożą się m.in. takie wiersze jak: „Nic dwa razy się nie zdarza”, „Portret kobiecy” czy „Muzeum”, uzupełniane wspomnieniami o poetce.



Piknik wiejskiej żywności

niedziela, 1 października, godz. 14:00, plac przy ul. Orląt Lwowskich

"Piknik wiejskiej żywności przy muzyce country i nie tylko" jest organizowany w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego finansowanego przez Miasto Bydgoszcz. W programie: animacje dla dzieci, Fordońskie Bieg po zdrowie z ultramaratończykiem Andrzejem Urbaniakiem, występ Krzysztofa Filańskiego i „Jurek Paterski C. Club”.



61. BFM – śladami MAEO

niedziela, 1 października, godz. 17:00, Filharmonia Pomorska

Azerbejdżański Państwowy Zespół Pieśni i Tańca im. F. Amirowa został założony przez Uzeyira Hajibeyova, założyciela azerbejdżańskiej muzyki klasycznej w 1938 roku. Na repertuar zespołu składają się pieśni, tańce i kompozycje chóralne zaczerpnięte z muzyki Azerbejdżanu i innych narodów świata. Wykonawcy: Chór Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca z Azerbejdżanu/ Choir of Azerbaijan State Song and Dance Ensemble, Urszula Guźlecka – prowadzenie. Repertuar: dawna muzyka azerbejdżańska.



TORUŃ



„My Way” Tre Voci

piątek, 29 września, godz. 17:00, CKK Jordanki

Voytek Soko Sokolnicki, Mikołaj Adamczak i Miłosz Gałaj – Trzy niezwykłe głosy, które od siedmiu lat konsekwentnie wprowadzają muzykę pop-operową na polskie estrady. Swoim brzmieniem uwodzą, wzruszają i bawią, łącząc potęgę klasycznie wykształconych głosów z największymi przebojami muzyki popularnej. Ten stylistyczny mariaż niejednokrotnie zapiera dech w piersiach, podbijając serca publiczności w całej Polsce i na świecie.



Toruńska Noc Naukowców

piątek, 29 września, godz. 18:00, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, ul. Łokietka 5

Warsztaty, stanowiska edukacyjne i doświadczalne oraz zwiedzanie interaktywnych wystaw Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy – to główne punkty programu tegorocznej "Toruńskiej Nocy Naukowców”. W trakcie "Toruńskiej Nocy Naukowców” będzie dostępne stanowisko profilaktyczne realizowane w ramach programu zapobiegania uzależnieniom behawioralnym u dzieci, młodzieży i dorosłych podczas imprez cyklicznych i profilaktycznych wydarzeń specjalnych prowadzonych przez Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.



Festiwal Młodej Muzyki

piątek – niedziela, 29 września – 1 października, CK Dwór Artusa, ul. Rynek Staromiejski 6

Trzecia edycja Festiwalu Młodej Muzyki – HOMMAGE A MIKOŁAJ KOPERNIK będzie ponownie promocją polskiej muzyki współczesnej skupiającą się na prezentacji młodych twórców i artystów związanych z regionem kujawsko-pomorskim oraz na pielęgnowaniu pamięci o toruńskich twórcach kultury. Zabrzmi przede wszystkim muzyka nowa, klasyczna, elektroakustyczna i jazzowa. Wykonawcy: Maria Cynk-Mikołajewska, Marta Cynk-Mikołajewska, Konstancja Gawarkiewicz, Julia Wronkowska, Krzysztof Wysłouch z towarzyszeniem zespołu: Robert Matusiak – fortepian, Paweł Witulski – perkusja, Andrzej Wyrwicki – kontrabas, Jakub Wojke – skrzypce, Dominik Gawarkiewicz – wiolonczela, Franciszek Behrendt – gitara.



Parkrun Toruń

sobota, 30 września, Las na Skarpie

Biegi parkrun rozgrywane są na dystansie 5 km i przeznaczone są dla wszystkich biegających, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, niezależnie od ich poziomu zaawansowania, czy też wieku. Parkrun to doskonała okazja do sprawdzenia swoich możliwości lub uzupełnienia planu treningów. Jedynym warunkiem uczestnictwa w biegach jest dokonanie rejestracji w systemie parkrun w celu możliwości identyfikowania uczestników i podania ich rezultatów.



Spektakl Exit – show pod balonem

piątek i sobota, 29-30 września, godz. 20:00, Stadion Miejski im. Grzegorza Duneckiego, ul. gen. Bema 23/29

Miłośnicy widowisk artystycznych będą mieli okazję uczestniczyć w spektakularnym show, które przeniesie ich w świat sztuk teatralnych i niesamowitych akrobacji. Uczestnicy będą mogli na chwilę spojrzeć w niebo i pomyśleć o wielkich dokonaniach astronoma z Torunia – Mikołaja Kopernika. Spektakl, który odbędzie się na tle nocnego nieba, zaprezentuje widowisko zręczności, które wprawi oglądających w osłupienie. Akrobaci zawieszeni pod ogromnym balonem wykonają niesamowite triki, co będzie hołdem do dziedzictwa wielkiego astronoma i matematyka, Mikołaja Kopernika. To widowisko, które połączy w sobie magię teatru, sztuki cyrkowej i nauki, tworząc niepowtarzalne doświadczenie dla wszystkich widzów.



GRUDZIĄDZ



Food Truck Festival

piątek-niedziela, 29 września – 1 października, Galeria Grudziądzka, ul. Konarskiego 45

Wspaniała atmosfera, relaksująca muzyka, zabawy, konkursy oraz animacje. Przez trzy dni na parkingu przy Galerii Grudziądzkiej będą serwowane najpyszniejsze dania kuchni niemalże z całego Świata: Burgery, Burrito i Quesadillas, Churrosy, Owoce w czekoladzie, Frytki Belgijskie, Pad Thai, Hotdogi, Kurczaki, Kofty.



Zajęcia literacko-plastyczne

piątek, 29 września, godz. 16:00, Biblioteka – Filia nr 13, ul. Mikołaja z Ryńska 1/7

Klub Przyjaciół Książki zaprasza na zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci.



„Grudziądzkie Fajfy 11”

piątek, 29 września, godz. 18:00–23:00, Restauracja LOFT, ul. Reja 6

Dyskoteka Dojrzałego Człowieka, czyli tańce i swawole w Grudziądzu.



Pełnia Księżyca

piątek, 29 września, godz. 19:00–21:00, Terapie naturalne – Kasia Biernat, ul. Grunwaldzka 26

Wydarzenie kierowane dla osób, które potrzebują relaksu już na poziomie komórkowym, synchronizacji rytmu mózgu i serca (koherencji serca), poprawy nastroju i pozytywnego nastawienia do życia, rozwoju kreatywności i źródła inspiracji czy zwiększenia pewności siebie. Sesja odbywa się wśród naturalnych częstotliwości gongów, mis tybetańskich, mis kryształowych, dzwoneczków koshi i wielu innych instrumentów.



Bastard Brothers i Diesel Juice – koncert

piątek, 29 września, godz. 19:30, Klub Akcent

Bastard Brothers to band wykonujący klasycznego rocka z wpływami blues i country – mieszanka melodii, gitarowych riffów, mocnych partii klawiszowych oraz dynamicznej sekcji rytmicznej z dominującym, charakterystycznym wokalem. Producentem oraz realizatorem nagrań Bastard Brothers jest Piotr Łukaszewski (Custom34 Studio, IRA, Skywalker, Ptaky, Fuzz). Diesel Juice to fuzja pięciu osobowości, temperamentów i muzycznych gustów. Z tego mixu charakterów powstało coś, co zostało nazwane „muzyką drogi”. Puls i groove jest połączony z klasycznym rockowym i bluesowym brzmieniem.



Kaz Bałagane – koncert

piątek, 29 września, godz. 21:00, Face Club, ul. Chełmińska 68

Kaz Bałagane, a właściwie Jacek Świtalski to polski raper i producent muzyczny pochodzący z Warszawy. Jako muzyk znany jest z bitów w klimacie trapu oraz cloudu. Na polskiej scenie muzycznej wyróżnia się przede wszystkim oryginalnymi tekstami, które mimo, że wydają się zabawne, skrywają w sobie głębszy i bardziej wartościowy przekaz.



Parkrun Grudziądz

sobota, 30 września, godz. 9:00, parking przy Carrefour i Castoramie – 200 metrów od startu/mety

Bieg zawsze jest bezpłatny. Trasa 5km (oznaczona) – można pokonać ją spacerem, marszem z kijkami NW lub biegiem. Obowiązuje jednorazowa rejestracja na www.parkrun.pl/rejestracja, po której nadany zostaje indywidualny kod uczestnika, który należy wydrukować i koniecznie zabrać ze sobą na każdy bieg parkrun. Brak kodu to brak wyniku. Na podstawie kodu można brać udział w biegach parkrun na całym świecie (rejestracja od 4. roku życia). Akcja „6 za 6” skierowana do dzieci i młodzieży szkolnej do lat 18. Do zdobycia dwie szóstki w ciągu roku szkolnego (po 1 na semestr) z WF-u. Wystarczy pokonać parkrun 6 razy na semestr. Paszport i Regulamin dostępne są na miejscu u koordynatora. Po biegu należy podejść po pieczątkę.



„Tobie Ojczyzno”

sobota, 30 września, godz. 9:00-19:00, Fort Wielka Księża Góra, Droga Graniczna

W programie: Bieg Weterana, pokaz medyczny pola walki, obiad, prelekcja byłego operatora GROM Andrzeja Kniczyńskiego, wystawa plenerowa „Za nami byli inni”, treningi strzeleckie, wystawy kolekcjonerskie.



Potęga wizerunku. Fenomen kultu Teresy z Lisieux

sobota, 30 września, godz. 10:00, Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu – Spichrz, ul. Spichrzowa 11

wystawa, która wpisuje się w obchody 150. rocznicy urodzin i 100. rocznicę beatyfikacji normandzkiej karmelitanki, znanej powszechnie jako św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury wpisała te daty na listę rocznic, które były obchodzone przez UNESCO w 2022 i są kontynuowane w 2023 roku. Wystawa przygotowana w grudziądzkim muzeum jest pierwszą w Polsce próbą przyjrzenia się zjawiskom związanym z kultem świętej – od początków formowania się oficjalnej ikonografii, przez próby idealizacji terezjańskiego imaginarium, aż po prace artystów odwołujących się do estetyki kampu.



Piknik sportowo-rekreacyjny

sobota, 30 września, godz. 11:00-14:00, Stadion Miejski im. Bronisława Malinowskiego, ul. Piłsudskiego 14

W ramach pikniku odbędą się 42. Międzynarodowe Biegi im. Bronisława Malinowskiego. We wrześniowym wydarzeniu udział weźmie blisko 3500 uczestników. W zeszłym roku w naszym wydarzeniu najmłodszą uczestniczką była dwulatka, a najstarszym uczestnikiem był 85-latek. Wydarzenie ma charakter aktywnego łączenia całych rodzin – jak pokazuje przykład wiek nie ma znaczenia w sporcie. Podczas wrześniowej edycji poza biegiem głównym na dystansie 10 kilometrów oraz 12 biegach dziecięcych całe rodziny będą mogły bezpłatnie uczestniczyć w pikniku sportowo-rekreacyjnym oraz dodatkowych konkursach.



Grudziądzki Dom Seniora

sobota, 30 września, godz. 14:00 i 18:00, CK Teatr

W tegorocznym programie wydarzenia zaplanowano kilka ciekawych atrakcji: koncert zespołów senioralnych oraz duetu Teresa Chodyna i Edmund Otremba, zabawę z nagrodami, a także słodki poczęstunek. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Krystyna Giżowska. Artystka przypomni swoje największe przeboje.



Dziecięcy Turniej Piłki Ręcznej

niedziela, 1 października, godz. 9:00-13:00, hala sportowa SP nr 21, ul. Nauczycielska 19

Chłopcy z rocznika 2012 i młodsi reprezentujący Międzyszkolny Klub Sportowy Grudziądz będą mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności rozgrywając mecze z drużynami z Kwidzyna, Bydgoszczy i Brodnicy.



XC Cytadela

niedziela, 1 października, godz. 10:00,

Wyścig rowerowy na terenach Błoni Nadwiślańskich i Lasu Garnizonowego został przygotowany, aby wchłonąć uczestników. Dzieło Rogowe ponownie otworzy swe oblicze. To jedyna możliwość przejechać się podczas sportowej rywalizacji oświetlonymi korytarzami grudziądzkiej Cytadeli. Zmierzycie się z fantastycznymi zjazdami z dużym nachyleniem. Zjazd „Black Hole” z pewnością ponownie będzie starał się wciągnąć uczestników.



IV Grudziądzkie Wieczory Muzyczne

niedziela, 1 października, godz. 18:00, Gmach Główny Muzeum, ul. Wodna 3

Wystąpi duet akordeonowy WRAcc Duo: Paweł Ratajek i Paweł Wiśniewski – akordeon. Innowacyjne podejście do możliwości instrumentu oraz wyjątkowe opracowania i aranżacje odkrywają przed słuchaczami zupełnie nowe doznania artystyczne. Repertuar duetu oparty jest przede wszystkim na pozycjach muzyki rozrywkowej, a improwizacja pełni główną rolę w kształtowaniu formy oraz bezpośrednio wpływa na ekspresję wykonywanych utworów.



INOWROCŁAW



Książkowa wyprawa po ziemniaka

sobota, 30 września, godz. 9:00, Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza, ul. Kilińskiego 16

Rajd rowerowy z okazji „Święta Pieczonego Ziemniaka”. Zbiórka przed budynkiem książnicy, przy ul. Kilińskiego 16, o godz. 8.40. Trasa przejazdu wiedzie przez Kruszę Zamkową, Kruszę Podlotową, Inowrocław i wynosi około 20 kilometrów. W programie: spotkanie z kustoszem obiektu Krzysztofem Paterem oraz archeologiem doktorem Józefem Bednarczykiem z Uniwersytetu Adama Mickiewicza na szlaku bursztynowym czyli „Askaukalis odkrywane na nowo”, Święto Pieczonego Ziemniaka połączone z ogniskiem przy świetlicy wiejskiej w Kruszy Podlotowej, degustacja ziemniaczanych przysmaków, anegdoty o ziemniakach – głośne czytanie utworów literackich, gry i zabawy rekreacyjne, bookcrossing czyli książka na wymianę, zajęcia plastyczne pt. „Warzywne zwierzaki”.



„Apetyt na życie”

niedziela, 1 października, godz. 15:00 i 18:00, Teatr Miejski, plac Klasztorny 2

Dawid Janiak to utalentowany artysta - wokalista i instrumentalista, pochodzący z Inowrocławia, obdarzony nietuzinkową barwą głosu. Z muzyką związany jest od dzieciństwa. Pochodzi z muzykalnej rodziny i kształcił się w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w klasie akordeonu. Artysta wystąpi z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Dojrzałych.



WŁOCŁAWEK



Kobiety na sportowo

sobota, 30 września, godz. 10:00, Baza Przygody, ul. Szpitalna 33

Harcerska Strefa Współpracy zaprasza włocławianki do wzięcia udziału w zajęciach fitness z instruktorem dla kobiet. Zadanie realizowane w ramach projektu „Włocławek – miasto nowych możliwości. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”.



„Zemsta”

sobota, 30 września, godz. 17:00, Teatr Impresaryjny, ul. Wojska Polskiego 13

Włocławski Teatr zaprasza Seniorów, choć nie tylko, na spektakl, który powstał na podstawie znakomitej komedii Aleksandra Hrabiego Fredro pt.: Zemsta.



Ekojarmark przy Rejsie

niedziela, 1 października, godz. 10:00-14:00, Przystań nad Wisłą, ul. Piwna

Jak obiecują organizatorzy, na EkoJarmarku można zaopatrzyć w wyjątkowe, zdrowe wyroby od małych rodzinnych firm: pyszny miód; sery kozie i z mleka krowiego; wędliny dla najbardziej wymagających, szukających najwyższej jakości; wege potrawy w słoikach; świeży chleb żytni na z akwasie; ciasto drożdżowe; piękne fajansowe rękodzieło i biżuterię, świece sojowe, a to wszystko w towarzystwie aromatu kawy i z widokiem na Wisłę.



TUCHOLA



Wszystkiego najlepszego

sobota, 30 września, godz. 18:00, Tucholski Ośrodek Kultury, plac Zamkowy 8

Będzie to gratka dla miłośników poezji śpiewanej w bieszczadzkim klimacie. Wbrew pozorom zespół ma z Tucholą trochę wspólnego. Mianowicie jednym z członków jest tucholanin – Tomasz Keszkowski, odpowiedzialny za harmonijkę, gitarę akustyczną i śpiew. W skład zespołu wchodzą również: Justyna Rzeźnikowska – śpiew, instrumenty perkusyjne; Beata Łapińska – śpiew; Maciej Rzeźnikowski – śpiew, gitara klasyczna; Iwo Jankowski – gitara akustyczna, gitara klasyczna, śpiew; Sławek Szymeczko – gitara basowa. Gościnnie często występują z nimi Iza Kamińska na skrzypcach, Krzysztof Pilarski na skrzypcach i Grzegorz Bielawski śpiew.



MIRADZ (pow. mogileński)



III Pradziejowy Bieg Przełajowy

niedziela, 1 października, godz. 11:00, Nadleśnictwo Miradz

Zawodnicy będą mieli do pokonania pięciokilometrową trasę pośród najstarszych zabytków regionu. Lasy Miradzkie skrywają ślady kultury sprzed 5500 lat. Bieganie to najprostsza forma ruchu i element zdrowego trybu życia. Dla biegaczy przygotowane zostały pakiety startowe oraz ceramiczne, ręcznie zrobione medale. Na zwycięzców czekają wykonane przez artystę pana Dawida

Wawrzyniaka puchary, które przypominają ceramikę używaną w czasach powstania

miradzkich megalitów.