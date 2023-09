Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon im. Gen. Józefa Hallera świętuje 100-lecie

We Włocławku na słupach ogłoszeniowych, należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji, pojawiły się nielegalnie rozwieszone materiały wyborcze ,,jedynki'… Czytaj dalej »

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” powstało w 1867 roku we Lwowie, a w Bydgoszczy w 1886 roku. W okresie międzywojennym Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Fordonie założone przez znanego lekarza dr. Stefana Buxakowskiego, należało do Okręgu V Bydgoskiego Sokoła. W latach 1939-1989 sokoli fordońscy wchodzili w skład konspiracyjnego sokolstwa pomorskiego. W 1990 roku „Sokół” Fordoński wznowił swoją działalność. Powstało gniazdo na bazie dorobku przedwojennych sokołów fordońskich oraz środowiska nauczycielskiego i rzemieślniczego, osób z nowej bydgoskiej dzielnicy Fordon. Założycielem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon, jest Andrzej Bogucki, który przez 33 lata pełni funkcję prezesa. Główne uroczystości zostały poprzedzone złożeniem kwiatów i oddaniem hołdu sztandarem pod tablicami patrona gniazda, gen. Józefa Hallera i założyciela fordońskiego gniazda dr. Stefana Buxakowskiego(1893-1945), zamordowanego w ZSRR, męczennika łagrów sowieckich. Ponadto przedstawiciele gniazda Sokół II Bydgoszcz-Fordon złożyli kwiaty na grobach zasłużonych sokołów fordońskich m.in. Wacława Wawrzyniaka, zamordowanego przez Niemców burmistrza Fordonu, Franciszka Schreibera, jednego z przedwojennych prezesów, Leonarda Majewskiego, Anny Szrejbrowskiej, zasłużonej rodziny Zielińskich, spośród której wywodził się naczelnik gniazda Alfons Zieliński oraz Izabeli i Kazimierza Wleklińskich, sokołom powstańcom wielkopolskim. 18 listopada 2023 r. w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze odprawione zostaną dwie msze św. w intencji zmarłych członków Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon i założyciela „Sokoła” w Fordonie dr. Stefana Buxakowskiego, zamordowanego przez Sowietów w ZSRR.

