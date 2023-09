Lepiej porozmawiać, niż zbierać ulotki! Salon Maturzystów zaprasza młodzież [zdjęcia]

2023-09-28, 21:28 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

Kujawsko-Pomorski Salon Maturzystów na Politechnice Bydgoskiej/fot. Elżbieta Rupniewska

Uczniowie twierdzą, że o maturze, która ich czeka wiedzą wszystko. Z pewnością nie zaszkodzi jednak posłuchać ekspertów, którzy wiedzą o niej jeszcze więcej. Okazją jest Kujawsko-Pomorski Salon Maturzystów na Politechnice Bydgoskiej.

– Choć przyszli maturzyści twierdzą, że o maturze wiedzą wszystko, to jednak nie do końca prawda - mówi Irena Łaguna, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. – Prosta sprawa: dobrze wypełniona deklaracja maturalna, żeby w tej deklaracji zawarte było to wszystko, co powinno być: wybór przedmiotów, ale i dokładne dane osobowe, bo one później trafiają na świadectwa maturalne. I wtedy jest rozpacz, że świadectwo jest błędnie wydrukowane. W stresie można zapomnieć o banalnej sprawie, nawet kiedy się człowiek urodził. Eksperci przedmiotowi pokażą błędy, które młodzież popełnia, powiedzą jak pisać wypracowania, a przy okazji warto zobaczyć jak to jest na takiej uczelni – radzi Irena Łaguna.



Anna Wdowińska reprezentująca Perspektywy podkreśla, że Salon Maturzystów to jest miejsce, w którym matura spotyka się ze studiami.



– Na stoiskach uczelni młodzież może się spotkać z przedstawicielami tych uczelni. To są zarówno uczelnie lokalne, jak i z innych części kraju. Warto porozmawiać. My bardzo zachęcamy do tego, żeby nie zbierać ulotek, tylko rozmawiać. Przedstawiciele uczelni są przygotowani na wszystkie pytania.



Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy, która od 17 lat stara się „oswoić maturę".



W piątek drugi dzień maturalnych „targów". Kujawsko-Pomorski Salon Maturzystów na Politechnice Bydgoskiej potrwa od godz. 9.00 do 14.00. Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio PiK.