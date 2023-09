Minister Schreiber o rozbudowie Centrum Onkologii: Plan tej inwestycji jest już rozpatrywany

2023-09-28, 17:03 Monika Siwak

O inwestycjach w bydgoskich szpitalach mówił przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów Łukasz Schreiber. Poseł PiS ubiegający się o reelekcję poinformował m.in. o planie rozbudowy Centrum Onkologii.

– Chcemy postawić sobie kolejny ważny i ambitny cel – mówi minister Łukasz Schreiber.

– Jest to program związany z Centrum Onkologii. Rozbudowa i modernizacja gmachu to zadanie, o którym przez ostatnie lata rozmawiałem z profesorem Kowalewskim, zadanie, które Centrum Onkologii ma w swoich planach. Chodzi nie tylko o budowę nowego budynku pięciokondygnacyjnego. Projekt zakłada także rozbudowę diagnostyki, sal ambulatoryjnych. To zadanie zostało złożone, jest już w tym momencie rozpatrywane. W tym, czy w innym programie musimy to wsparcie zapewnić. Mamy cel, wokół którego powinniśmy się wszyscy zjednoczyć.



Kandydujący do Sejmu w okręgu bydgoskim Łukasz Schreiber na konferencji przed Centrum Onkologii wymieniał też milionowe kwoty na inwestycje w innych bydgoskich szpitalach przyznane i planowane w ciągu ostatnich ośmiu lat. Wspomniał także o prawie 300 mln zabezpieczonych dla szpitala im Jurasza. Być może w pierwszej połowie października inwestycja ta może zostać wpisana do prac legislacyjnych rządu.



Kolejnym celem, który stawia sobie minister Schreiber jest przebudowa i rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.



