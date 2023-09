Obiecują likwidację tzw. „pułapki rentowej”. Kandydaci KO o wsparciu dla niepełnosprawnych

2023-09-28, 14:17 Jolanta Fischer/Redakcja

Senator Andrzej Kobiak, wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski i Włodzisław Giziński/fot. nadesłane

O wsparciu dla osób niepełnosprawnych mówili w Bydgoszczy kandydaci do Sejmu z list KO: senator Andrzej Kobiak, Zbigniew Ostrowski i Włodzisław Giziński. – Chodzi przede wszystkim o zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Do tego potrzebne są większe nakłady finansowe ze strony państwa – mówił senator Andrzej Kobiak

W tej chwili mówimy o milionie zatrudnionych, więc jeśli chcemy dogonić kraje zachodnie, powinniśmy podwoić tę liczbę – podkreślał senator Andrzej Kobiak.



– Jak wielkie jest wsparcie państwa w stosunku do płacy minimalnej? Pozwolę sobie tylko jeden rodzaj niepełnosprawności wymienić, umiarkowaną – w okresie, gdy premierem był Donald Tusk, było 64 proc., a teraz jest 40 proc. Oczywiście, można powiedzieć, że to są pieniądze, skąd je wziąć i tak dalej. Ale osoba niepełnosprawna, jak każdy, płaci podatki, i tak państwo na tym zarobi. Chciałbym zwrócić uwagę również na to, że te osoby, wchodząc na rynek pracy, nie będą korzystały z innych dotacji, w związku z tym jest to tylko kwestia przesunięcia środków, a nie obciążenia budżetu – mówił.



Koalicja Obywatelska chce także, by niepełnosprawni nie musieli wybierać pomiędzy pracą zarobkową a otrzymywaniem renty. Likwidację tzw. „pułapki rentowej” obiecuje w ciągu stu dni od czasu ewentualnego przejęcia władzy.



Więcej w relacji Jolanty Fischer.