Червоний ставок, правопорушник із Латвії, кураторський центр у Торуні

2023-09-28, 12:21  Paweł Podkopaiev/Redakcja
Ставок у міському парку в Слодово у Влоцлавку став червоним. Вода виглядає так, ніби хтось вилив гектолітри фарби/фото: Marek Ledwosiński

Ставок у міському парку в Слодово у Влоцлавку став червоним. Вода виглядає так, ніби хтось вилив гектолітри фарби/фото: Marek Ledwosiński

У Слодово ставок став червоного кольору, затримано громадянина Латвії, у Торуні відкрито центр для неповнолітніх правопорушників.

Ставок у міському парку в Слодово у Влоцлавку став червоним. Вода виглядає так, ніби хтось вилив гектолітри фарби. Це насторожило мешканців, які повідомили служби. Виявилося, що причиною стали пурпурні сірчані бактерії, які виробляють характерний барвник. Однак спеціалісти Влоцлавського відділу Інспекції охорони навколишнього середовища кажуть, що загрози здоров'ю людей і тварин немає. Ситуація нормалізується, коли прийде холодна погода або сильніші дощі.

26-річному громадянину Латвії загрожує до 8 років позбавлення волі. Чоловіка затримали в Будзіско співробітники відділу превенції. В автомобілі перебували громадяни Сирії, які незаконно перетнули кордон. Латвійця та осіб, які нелегально перебували на території Польщі, передали прикордонникам.

У Торуні відкрили кураторський центр для неповнолітніх, які порушили закон. Пункт діє при районному суді і покликаний стати шансом для молодих людей, які вчинили злочин, але не повністю деморалізовані. Центр за вул. Святого Духа 20 працює 20 годин на тиждень (з понеділка по п'ятницю).

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